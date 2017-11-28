50 детей от ВИЧ-инфицированных матерей родилось в этом году в Белгородской области

В этом году на территории области наметилась тенденция к стабилизации ситуации по заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Прирост числа новых случаев в 2017 году составил 8 % относительно аналогичного периода прошлого года. Для сравнения в 2016 году такой показатель составлял 58 %, а в 2015 году – 39 %. Среди жителей области показатель заболеваемости в 2016 году составил 21,5 на 100 тыс. населения. За десять месяцев этого года – 18,5.