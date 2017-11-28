50 детей от ВИЧ-инфицированных матерей родилось в этом году в Белгородской области

В Белгородской области за период с 1992 года по 1 ноября 2017 года зарегистрировано 3408 случаев ВИЧ-инфекций, в том числе среди жителей региона – 2209 случаев. При этом в 56,4 % случаев заболевание передавалось половым путём, ещё 41,2 % – парентеральный путь заражения при внутривенном введении наркотиков и 1,04 % – от матери к ребёнку.
На диспансерном учёте в Белгородском центре профилактики и борьбы со СПИД на 1 ноября текущего года состоит 1724 человека, из них 26 –дети. Это 78 % от общего числа выявленных ВИЧ-инфицированных.
Терапию антиретровирусными препаратами ВИЧ-инфицированные получают за счёт средств федерального бюджета. Обследование они проходят в Белгородском центре профилактики и борьбы со СПИД.
В этом году на территории области наметилась тенденция к стабилизации ситуации по заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Прирост числа новых случаев в 2017 году составил 8 % относительно аналогичного периода прошлого года. Для сравнения в 2016 году такой показатель составлял 58 %, а в 2015 году – 39 %. Среди жителей области показатель заболеваемости в 2016 году составил 21,5 на 100 тыс. населения. За десять месяцев этого года – 18,5.
431 ВИЧ-инфицированный проживает в Белгороде, 387 человек – в Старооскольском городском округе, 136 заболевших зарегистрировано в Губкинском городском округе. 123 ВИЧ-инфицированных живут в Белгородском и 90 человек – в Шебекинском районах.
За десять месяцев этого года среди ВИЧ-инфицированных женщин зарегистрировано 49 случаев беременности, которые закончились родами. За весь прошлый год было 49 родов. При этом «за весь период наблюдения случаев материнской смертности не зарегистрировано». Такие данные информационному агентству «Бел.Ру» предоставили в департаменте здравоохранения Белгородской области.
В этом году в регионе уже родилось живыми 50 детей (одна двойня) от 49 ВИЧ-инфицированных матерей. Примечательно, что в прошлом году тоже было рождено 50 детей, в том числе одна двойня. Летальных исходов не зарегистрировано.
Теоретически вероятность перинатальной передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребёнку при отсутствии профилактической терапии составляет от 30 до 40 %. За всё время наблюдения в Белгородской области ВИЧ-инфицированные женщины родили 403 ребёнка. У 18 детей диагностировали ВИЧ-инфекцию – это 4,5 % от числа таких детей.
В регионе процент перинатальной передачи инфекции снизился с 6,1 в 2009 году до 1,8 в 2015 году. Случаев перинатальной передачи инфекции в 2016 году не зафиксировано.