Стандарты жилья и районов ИЖС внедрят в Белгородской области

Теперь строительные организации смогут получить разрешение на строительство и ввод объектов в эксплуатацию только в электронном виде. Физические лица смогут получить разрешение либо на портале «Госуслуги», либо по классической схеме на бумаге.
В регионе собираются создать Единый центр принятия решений в области архитектуры. Проекты, формирующие облик населённого пункта или имеющие важное общественное значение, должны быть согласованы с архитектурно-градостроительным советом области. В отношении таких проектов будут проводиться архитектурные конкурсы.
Также разработают и внедрят стандарты жилья, благоустройства и стандарты для отдельных видов объектов: АЗС, районы ИЖС, благоустройство прилегающих территорий к дорогам и пр. Все эти процедуры тоже будут осуществляться в электронном виде.
Ещё одно направление реформы – создание региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности – РИСОГД. В этой системе будут храниться сведения о каждом земельном участке. Застройщики могут найти в системе необходимую информацию в сфере земельных отношений, градостроительную, проектную и разрешительную документацию, сведения об обеспеченности инженерной инфраструктурой, сообщает областной департамент строительства и транспорта.