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Победная шайба на последней секунде матча помогла МХК «Белгород» удержать лидерство в НМХЛ

27 ноября 2017, 11:19
25 и 26 ноября белгородцы одержали две домашние победы над «Северскими волками» из Краснодарского края.

В первой игре хозяева взяли с места в карьер, дважды поразив ворота соперника на первых минутах – отличились Нияз Надршин и Андрей Волков. В начале третьего периода Надршин оформил хет-трик. И только при счёте 5:0 МХК «Белгород» позволила себе расслабиться. Итоговый результат – 6:3.

Во втором матче белгородцы вели 2:0 после шайб Мордвинцева и Колобова. Но в третьем периоде преимущество упустили – гости сравняли счёт за 27 секунд до конца основного времени. Уже перед самой финальной сиреной Павел Голубев точным броском принёс «Белгороду» полноценную победу.

Сыграв 18 игр, белгородцы по-прежнему возглавляют турнирную таблицу с 41 очком. На два балла отстают ярославский «Локо-Юниор» и пензенский «Дизелист», но у «Дизелиста» ещё два матча в запасе.

#Новости#НМХЛ#Хоккей#Мхк белгород#Спорт
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