Победная шайба на последней секунде матча помогла МХК «Белгород» удержать лидерство в НМХЛ

Во втором матче белгородцы вели 2:0 после шайб Мордвинцева и Колобова. Но в третьем периоде преимущество упустили – гости сравняли счёт за 27 секунд до конца основного времени. Уже перед самой финальной сиреной Павел Голубев точным броском принёс «Белгороду» полноценную победу.