Мужчина убил пенсионерку топором из-за 2000 рублей

В июне пьяный мужчина без определённого места жительства, взяв топор, подошёл к дому 70-летней женщины в селе Дмитриевке и постучал в окно. Как только хозяйка подошла к окну, злоумышленник разбил стекло и проник в комнату. Мужчина три раза ударил её обухом топора по голове и нанёс шесть резаных ран ножом по шее. Когда женщина умерла, разбойник взял в доме несколько вещей общей стоимостью 2300 рублей и ушёл, заперев дверь снаружи.