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Мужчина убил пенсионерку топором из-за 2000 рублей

27 ноября 2017, 09:34
Рецидивист ночью залез в дом одинокой жительницы Яковлевского района, ударил её топором и перерезал горло ножом, а затем вынес из дома ценные вещи.

В июне пьяный мужчина без определённого места жительства, взяв топор, подошёл к дому 70-летней женщины в селе Дмитриевке и постучал в окно. Как только хозяйка подошла к окну, злоумышленник разбил стекло и проник в комнату. Мужчина три раза ударил её обухом топора по голове и нанёс шесть резаных ран ножом по шее. Когда женщина умерла, разбойник взял в доме несколько вещей общей стоимостью 2300 рублей и ушёл, заперев дверь снаружи.

Сейчас 30-летнего мужчину обвиняют в убийстве, сопряжённом с разбоем, и разбойном нападении (ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 162 УК РФ). Ранее уроженец Яковлевского района уже был несколько раз судим за имущественные преступления, сообщает пресс-служба прокуратуры Белгородской области.

#Новости#Убийство#Происшествия
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