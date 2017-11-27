Лебединский ГОК вновь подтвердил соответствие системы менеджмента качества требованиям международного стандарта

В ходе проверки функционирования процессов СМК Лебединского ГОКа эксперты посетили геолого-маркшейдерское, техническое управления, управления сопровождения продаж, технического контроля, закупок, главного механика, метрологическую службу, дирекцию по персоналу, энергоцентр, фабрику окомкования и завод горячебрикетированного железа. Аудиторы провели беседы с руководителями и работниками, проанализировали документацию, оценили выполнение целей в области качества.
По результатам работы эксперты Британского Института стандартов подтвердили соответствие действующей системы стандарту, а также отметили непрерывность её реализации и постоянного улучшения. На основании положительных результатов сертифицирующая организация выдала комбинату сертификат соответствия СМК требованиям ISO 9001:2015.
Полученный документ подтверждает, что Лебединский ГОК способен стабильно поставлять качественную продукцию, отвечающую установленным требованиям потребителя, и является одним из важных условий дальнейшего укрепления позиций компании «Металлоинвест» на рынке железорудного сырья.
«Система менеджмента качества, организованная по международному стандарту ISO 9001:2015, – это «грамотная технология управления» бизнес-структурой, - прокомментировал управляющий директор Лебединского ГОКа Олег Михайлов. – Соответствие СМК международным критериям – важный элемент конкурентоспособности, подтверждение эффективности бизнеса».
В соответствии с данным международным стандартом система менеджмента качества (СМК) Лебединского ГОКа была впервые сертифицирована в марте 2007 года. С тех пор предприятие успешно проходит процедуру ресертификационных и инспекционных аудитов.
На соответствие стандарту ISO 9001 сертифицирована система менеджмента качества всех предприятий «Металлоинвеста»: Лебединского и Михайловского ГОКов, ОЭМК и Уральской Стали.