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Лебединский ГОК вновь подтвердил соответствие системы менеджмента качества требованиям международного стандарта

27 ноября 2017, 15:45
На Лебединском ГОКе (входит в компанию «Металлоинвест») Британским Институтом стандартов проведён инспекционный аудит системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям новой версии международного стандарта ISO 9001:2015.

В ходе проверки функционирования процессов СМК Лебединского ГОКа эксперты посетили геолого-маркшейдерское, техническое управления, управления сопровождения продаж, технического контроля, закупок, главного механика, метрологическую службу, дирекцию по персоналу, энергоцентр, фабрику окомкования и завод горячебрикетированного железа. Аудиторы провели беседы с руководителями и работниками, проанализировали документацию, оценили выполнение целей в области качества.

По результатам работы эксперты Британского Института стандартов подтвердили соответствие действующей системы стандарту, а также отметили непрерывность её реализации и постоянного улучшения. На основании положительных результатов сертифицирующая организация выдала комбинату сертификат соответствия СМК требованиям ISO 9001:2015.

Полученный документ подтверждает, что Лебединский ГОК способен стабильно поставлять качественную продукцию, отвечающую установленным требованиям потребителя, и является одним из важных условий дальнейшего укрепления позиций компании «Металлоинвест» на рынке железорудного сырья.

«Система менеджмента качества, организованная по международному стандарту ISO 9001:2015, – это «грамотная технология управления» бизнес-структурой, - прокомментировал управляющий директор Лебединского ГОКа Олег Михайлов. – Соответствие СМК международным критериям – важный элемент конкурентоспособности, подтверждение эффективности бизнеса».

В соответствии с данным международным стандартом система менеджмента качества (СМК) Лебединского ГОКа была впервые сертифицирована в марте 2007 года. С тех пор предприятие успешно проходит процедуру ресертификационных и инспекционных аудитов.

На соответствие стандарту ISO 9001 сертифицирована система менеджмента качества всех предприятий «Металлоинвеста»: Лебединского и Михайловского ГОКов, ОЭМК и Уральской Стали.

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