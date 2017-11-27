Географический диктант в БелГУ написали 300 белгородцев

За 45 минут белгородцы ответили на 30 вопросов. В первом блоке заданий были вопросы на знание терминологии. Вопросы второй части были связаны с расположением объектов на карте. Например, нужно было расставить города Тюмень, Таганрог, Ульяновск и Новосибирск в порядке повышения степени континентальности климата. Также россиянам предлагали опознать один из городов, принимающих чемпионат мира по футболу, по снимку из космоса.