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Географический диктант в БелГУ написали 300 белгородцев

27 ноября 2017, 14:58
В акции приняли участие жители 26 стран мира.

За 45 минут белгородцы ответили на 30 вопросов. В первом блоке заданий были вопросы на знание терминологии. Вопросы второй части были связаны с расположением объектов на карте. Например, нужно было расставить города Тюмень, Таганрог, Ульяновск и Новосибирск в порядке повышения степени континентальности климата. Также россиянам предлагали опознать один из городов, принимающих чемпионат мира по футболу, по снимку из космоса.

Все участники диктанта получили сертификаты и небольшие сувениры с логотипом мероприятия. Кроме того, самому младшему и самому опытному участникам организаторы подарили энциклопедии о российских достопримечательностях и юбилейные монеты к 170-летию Русского географического общества. Самому юному участнику мероприятия – 7 лет.

После акции пришедшим провели экскурсию по геолого-минералогическому музею БелГУ, сообщает пресс-служба университета.

РГО организует Всероссийский географический диктант с 2015 года. В прошлом году его написали 180 тысяч россиян, в том числе 340 жителей Белгорода.

По данным департамента образования Белгородской области, по итогам географического диктанта 2016 года уровень правильных ответов белгородцев достиг 64 %, тогда как среднероссийский показатель составил 52 %.

Узнать свой личный результат участники диктанта смогут после 25 декабря на сайте dictant.rgo.ru по уникальному идентификационному номеру, полученному на площадках.

Фото НИУ «БелГУ»

#Новости#Всероссийский географический диктант#Общество
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