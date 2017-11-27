Более 100 млн киловатт-часов электроэнергии выработали в «АльтЭнерго» за восемь лет

Первая в стране крупная биогазовая станция «Лучки» к концу 2017 года выработала 103 млн кВт-ч, на сегодня здесь переработали 344 тысячи тонн биоотходов. До февраля 2015 года БГС работала с проектной мощностью 2,4 МВт, после запуска третьей блочной ТЭЦ мощность выросла до 3,6 МВт. Здесь также ввели сепарацию и зарегистрировали в российском каталоге продукции получаемые по этой технологии удобрения.