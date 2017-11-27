Более 100 млн киловатт-часов электроэнергии выработали в «АльтЭнерго» за восемь лет

За это время «АльтЭнерго» построила в Белгородской области три объекта «зелёной» энергетики: солнечную и ветряную станции возле хутора Крапивенские Дворы в Яковлевском районе и биогазовую станцию «Лучки» в Прохоровском районе.
В 2010 году возле хутора Крапивенские Дворы в Яковлевском районе компания установила пять ветрогенераторов общей мощностью 100 кВт, ещё на столько же рассчитан построенный позже солнечный парк.
Первая в стране крупная биогазовая станция «Лучки» к концу 2017 года выработала 103 млн кВт-ч, на сегодня здесь переработали 344 тысячи тонн биоотходов. До февраля 2015 года БГС работала с проектной мощностью 2,4 МВт, после запуска третьей блочной ТЭЦ мощность выросла до 3,6 МВт. Здесь также ввели сепарацию и зарегистрировали в российском каталоге продукции получаемые по этой технологии удобрения.
Потенциальное сырьё для БГС тестируютв Белгородском институте альтернативной энергетики. «АльтЭнерго» также сотрудничает с региональным микробиологическим центром, БелГУ, БГТУ им. В. Г. Шухова, БГАУ им. В. Я. Горина и зарубежными лабораториями. В компании проходят практику белгородские студенты, на экскурсии приходят школьники, студенты и преподаватели.
«АльтЭнерго» два раза получала национальную премию «Золотой Меркурий», попала в топ рейтинга «Техуспех», побеждала в различных конкурсах, сообщает пресс-служба организации.