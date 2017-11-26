Сергей Рыжиков и Александр Кокорин попали в «допинговый список» Родченкова

Имена обнародовал 26 ноября «Советский спорт». Среди «подозреваемых» – почти вся сборная России 2014 года, когда ею руководил Фабио Капелло. При нём вызывались в главную команду страны вратарь Сергей Рыжиков и нападающий Александр Кокорин, родившиеся и начинавшие заниматься футболом в Белгородской области.
Помимо них, в список вошли Игорь Акинфеев, Юрий Лодыгин, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников, Владимир Гранат, Алексей Козлов, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Андрей Семенов, Игорь Денисов, Алан Дзагоев, Роман Широков, Денис Глушаков, Виктор Файзулин, Олег Шатов, Юрий Жирков, Алексей Ионов, Максим Канунников, Александр Кержаков, Александр Самедов, Руслан Камболов, Павел Соломатин, Иван Князев, Сергей Евтушенко, Егор Генералов, Сергей Петров, Илья Зуев, Михаил Мищенко, Егор Никулин, Камила Алексеева, Екатерина Маслак.
Все футболисты упоминались и в докладе эксперта ВАДА Ричарда Макларена.