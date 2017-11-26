Сергей Рыжиков и Александр Кокорин попали в «допинговый список» Родченкова

Имена обнародовал 26 ноября «Советский спорт». Среди «подозреваемых» – почти вся сборная России 2014 года, когда ею руководил Фабио Капелло. При нём вызывались в главную команду страны вратарь Сергей Рыжиков и нападающий Александр Кокорин, родившиеся и начинавшие заниматься футболом в Белгородской области.