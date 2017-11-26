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300 кг красной икры украли у предпринимателя два жителя Белгородской области

26 ноября 2017, 19:24
Сумма ущерба составила почти миллион рублей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк, вечером 24 ноября в полицию позвонил предприниматель и рассказал, что к нему приехали двое мужчин на иномарке, сделали заказ, погрузили 24 контейнера с икрой весом 13 кг каждый в машину и, не заплатив, уехали.

Для поимки злоумышленников ввели план «Перехват» и в районе Каширы, на 11-м км трассы М-4 «Дон» их задержали. Любителями бесплатной икры оказались два старооскольца 27 и 28 лет. Похищенное изъято и находится на ответственном хранении. Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабёж».

#Новости#Икра#Происшествия
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