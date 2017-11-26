300 кг красной икры украли у предпринимателя два жителя Белгородской области

Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк, вечером 24 ноября в полицию позвонил предприниматель и рассказал, что к нему приехали двое мужчин на иномарке, сделали заказ, погрузили 24 контейнера с икрой весом 13 кг каждый в машину и, не заплатив, уехали.