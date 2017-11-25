У нас вода почище, а у вас? В каких районах Белгородской области в воде меньше «живности» и «химии»

Журналисты информагентства ознакомились с результатами исследований воды в муниципалитетах региона и узнали, от чего зависит её качество. После публикации, в процессе подготовки которой мы выясняли, можно ли пить воду из-под крана, этот вопрос нас заинтересовал не менее.

Сюжет Голосование по Конституции