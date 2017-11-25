У нас вода почище, а у вас? В каких районах Белгородской области в воде меньше «живности» и «химии»

ЖАЛОБЫ
Если жители области чувствуют ухудшение качества воды, они обращаются за защитой в Роспотребнадзор. По словам сотрудников ведомства, примерно треть «водных» жалоб белгородцев касается систем водоснабжения районов индивидуального жилищного строительства. Однако бывают и ситуации, когда в управление поступает «вал» обращений по другому поводу.
В 2012-2013 годах в территориальный отдел управления в Яковлевском районе поступали массовые жалобы жителей города Строитель на качество воды в связи с проводимой реконструкцией станции обезжелезивания. После ввода в эксплуатацию новых мощностей по очистке воды в конце 2013 года жалобы прекратились. Елена Оглезнева, руководитель управления Роспотребнадзора по Белгородской области
СТАНЦИИ
Такая динамика говорит об эффективности применения оборудования для очистки воды. Оно используется в регионе повсеместно.
Природной особенностью воды централизованных систем водоснабжения на территории Белгородской области является повышенное содержание железа, ухудшающего органолептические свойства воды (запах, цветность, мутность). Проблема решается строительством станций обезжелезивания. Населению области в питьевых целях можно использовать воду, предназначенную для этих целей, как из централизованных систем водоснабжения, так и других источников. Александр Краснопёров, главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Белгородской области
УЛУЧШЕНИЕ
Специалисты заявляют об общей тенденции повышения качества белгородской воды.
Удельный вес неудовлетворительных результатов анализа качества воды по показателям эпидемической безопасности в разводящей сети водопроводов питьевого назначения снизился с 7 % в 2007 году до 2,7 % в 2016-м.
В течение всего периода в воде не была найдена патогенная микрофлора; не зарегистрированы и массовые отравления питьевой водой.
Особенно улучшение стало заметно в 2011 году. В это время власти активизировали работы по водоподготовке.
В течение 2012-2016 годов в регионе построили 62 станции обезжелезивания. Доля неудовлетворительных проб воды в водопроводной сети упала с 17,1 % до 10,9 %.
Тем не менее, это не говорит об отсутствии проблемных зон.
Несмотря на положительную динамику в качестве воды проблема водоподготовки остаётся актуальной для ряда населённых мест Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Грайворонского, Ивнянского, Ракитянского, Ровеньского, Шебекинского районов. Елена Оглезнева, руководитель управления Роспотребнадзора по Белгородской области
Серьёзно на чистоту водопроводной воды влияет качество сетей, т. е. труб, по которым она течёт.
СЕТИ
Общая протяжённость водопроводных сетей региона составляет 9704 км. В замене на сегодняшний день из них нуждаются 3548 км, или 36 %.
Со временем проблема лишь обостряется. Трубы изнашиваются, замены требует всё больше и больше сетей. Динамика цифр говорит сама за себя.
Длина водопроводов, конечно, тоже не остаётся неизменной. Она выросла на 1860 км – с 7844 км в 2007 году до 9704 км в 2016-м. В течение последних пяти лет властям региона удаётся удерживать цифру износа водопроводных сетей примерно на одном уровне, однако она всё равно остаётся высокой.
Существенный износ сетей чреват более частыми порывами труб, влияет он также и на химический состав воды. Чем меньше запас прочности, тем больше факторов могут привести к нештатной ситуации.
ИЗНОС
В некоторых муниципалитетах области износ водопроводных сетей особенно заметен. К их числу относятся Борисовский район, в котором замены требуют 89 % сетей (125 км) при общей их протяжённости 140 км; Чернянский район – 72 % (201 км) при общей протяжённости 278 км; Ивнянский район – 63 % (205 км) при общей протяжённости 326 км.
ПОКАЗАТЕЛИ
Как технические, так и природные факторы постоянно влияют на качество воды. Поэтому исследования по его контролю проводятся регулярно. Этой работой занимаются в областном Центре гигиены и эпидемиологии.
Учитываются две основные группы характеристик: микробиологические и санитарно-химические.
Микробиологические показатели – это содержание в воде микроорганизмов.
Химический состав – это различные примеси. В эту группу характеристик входят, в частности, органолептические свойства. Они фиксируются с помощью органов чувств человека, без использования спецтехники. Например, запах, вкус, цвет. Показатели хоть и определяются, что называется, «на глазок», но для них также предусмотрены специальные нормы, которые строго соблюдаются.
Также в химический комплекс исследований входят показатели по содержанию в воде железа, по её общей жёсткости.
Данные учитываются в комплексе. Важно помнить, что неприятный запах не обязательно свидетельствует о высокой загрязнённости воды, а её визуальная чистота – о её полезности.
Допустимые нормы содержания «населения» в питьевой воде регламентируются санитарным законодательством. Санитарные врачи исследуют образцы и определяют их соответствие по различным показателям СанПиНов (санитарных правил и норм).
МИКРОБИОЛОГИЯ
За девять месяцев 2017 года в Белгородской области по микробиологии специалисты исследовали 10 965 проб питьевой воды. Пробы отбирались в самых разных местах, в том числе – в скважинах, разводящей сети, точках подачи в сеть. По итогам исследований выяснилось, что санитарным нормам не соответствовали 267 проб.
Количество «забракованных» проб питьевой воды, как правило, пропорционально их общему числу на конкретной территории. А это число, очевидно, зависит от размеров муниципалитета. Тем не менее, в условном рейтинге по чистоте воды по микробиологическим показателям имеются свои лидеры и аутсайдеры.
ОРГАНОЛЕПТИКА
По санитарно-химическому составу в январе-сентябре 2017 года в Белгородской области специалисты исследовали 7278 проб. Из них была «забракована» 1521 проба.
Более всего несоответствий выявлено по органолептическим показателям – 1100. Нулевой результат несоответствия отмечен в Губкинском городском округе, Вейделевском и Корочанском районах.
ЖЕЛЕЗО
Содержание железа оказалось превышенным в 514 пробах. Не найдено несоответствий в воде из Красненского, Вейделевского, Корочанского районов и Губкинского городского округа.
ЖЁСТКОСТЬ
Повышенная жёсткость белгородской воды – её вторая «фишка» (после высокого содержания железа). Это обусловлено высокой концентрацией в ней солей кальция и магния. В среднем она превышает оптимальное положение дел по гигиеническим показателям, однако находится в пределах допустимой величины.
ЦЕЛЬ
Цель работы санитарных врачей – не только в том, чтобы выявить несоответствия в микробиологическом и химическом составе воды. Это лишь промежуточный результат.
После получения информации о проведённых исследованиях причины ненормативных показателей «снимаются» . Этот процесс идёт постоянно. Скважина или родник, который «подкачал» сегодня, завтра с точки зрения специалистов может оказаться совершенно чистым.
Итогом становится общее повышение качества воды.
Водопроводная вода в Белгородской области соответствует требованиям санитарных правил. Воду из-под крана у нас пить можно. Если где-то выявляются несоответствия, они быстро устраняются. Александр Краснопёров, главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Белгородской области
Инфографика Николая Русанова