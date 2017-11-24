Первой библиотеке города исполнилось 120 лет

Учреждение культуры сегодня – методический центр для 22 муниципальных библиотек, бесплатный информационный и культурно-просветительский центр для населения Белгорода.
Книжный фонд достиг 90 тыс. экземпляров изданий и документов, около 350 наименований журналов и газет. Накоплено 11 000 электронных изданий.
В библиотеке проводят презентации книг, встречи с писателями, художниками и музыкантами, литературно-музыкальные вечера. Работают клуб творческой интеллигенции «Светоч», клуб для пожилых «Ветеран», клуб для молодых избирателей «Ориентир».
Точная дата открытия библиотеки – 29 ноября 1897 года. Инициативу проявил присяжный поверенного и гласного Белгородской городской Думы Дмитрий Анощенко. Это была первая общедоступная библиотека в городе.
После революции 1905 года библиотека два года не работала. А в начале 1917-го – и вовсе была заброшена, часть книг разворовали. Восстановили библиотеку лишь в январе 1920 года.
В 1943 году немцы около 2 000 ценных книг из фонда закопали в землю в одном из дворов по улице Пушкина.
На улицу Н.Островского библиотека переехала в 1955 году. Тогда в ней работали три человека, а книжный фонд насчитывал 5 557 томов. Имя Николая Островского учреждению культуры присвоили в 1964 году.
Фото библиотеки им. Н. Островского