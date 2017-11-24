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Первой библиотеке города исполнилось 120 лет

24 ноября 2017, 11:09
24 ноября библиотека им. Н. Островского в Белгороде отмечает юбилей.

Учреждение культуры сегодня – методический центр для 22 муниципальных библиотек, бесплатный информационный и культурно-просветительский центр для населения Белгорода.

Книжный фонд достиг 90 тыс. экземпляров изданий и документов, около 350 наименований журналов и газет. Накоплено 11 000 электронных изданий.

В библиотеке проводят презентации книг, встречи с писателями, художниками и музыкантами, литературно-музыкальные вечера. Работают клуб творческой интеллигенции «Светоч», клуб для пожилых «Ветеран», клуб для молодых избирателей «Ориентир».

Точная дата открытия библиотеки – 29 ноября 1897 года. Инициативу проявил присяжный поверенного и гласного Белгородской городской Думы Дмитрий Анощенко. Это была первая общедоступная библиотека в городе.

После революции 1905 года библиотека два года не работала. А в начале 1917-го – и вовсе была заброшена, часть книг разворовали. Восстановили библиотеку лишь в январе 1920 года.

В 1943 году немцы около 2 000 ценных книг из фонда закопали в землю в одном из дворов по улице Пушкина.

На улицу Н.Островского библиотека переехала в 1955 году. Тогда в ней работали три человека, а книжный фонд насчитывал 5 557 томов. Имя Николая Островского учреждению культуры присвоили в 1964 году.

Фото библиотеки им. Н. Островского

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