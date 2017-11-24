Несколько улиц оставят без электричества на следующей неделе в Белгороде

30 ноября с 8:00 до 17:00 электричество отключат в следующих домах:
Пер. Чапаева, 57-75,64-112
Б. Хмельницкого, 133
1-й Заводской, 12
1-й Заводской, 8
Курская, 2,2А
1-й Заводской 6,6А, 8-10, 27-29.
Ул. Мичурина, 70-88
1-й Заводской, 6 (аптека)
Курская, 4
1-й Заводской, 6
1-й Заводской, 4Б
Богдана Хмельницкого, 133В
Богдана Хмельницкого, 135Д
1-й Заводской, 6
Ул. Курская, 2а
Ул. Курская, 4
ул. Раздобаркина, 66-84
ул. Извилистая, 43-90
1-й Огородный, 27-54
2-й Майский, 2-6
3-й Подлесный, 25-31
Лиманского, 40.