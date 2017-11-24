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Несколько улиц оставят без электричества на следующей неделе в Белгороде

24 ноября 2017, 12:47
Из-за планового ремонта оборудования подстанций с 27 ноября по 3 декабря электроэнергию отключат на нескольких объектах.

30 ноября с 8:00 до 17:00 электричество отключат в следующих домах:

Пер. Чапаева, 57-75,64-112

Б. Хмельницкого, 133

1-й Заводской, 12

1-й Заводской, 8

Курская, 2,2А

1-й Заводской 6,6А, 8-10, 27-29.

Ул. Мичурина, 70-88

1-й Заводской, 6 (аптека)

Курская, 4

1-й Заводской, 6

1-й Заводской, 4Б

Богдана Хмельницкого, 133В

Богдана Хмельницкого, 135Д

1-й Заводской, 6

Ул. Курская, 2а

Ул. Курская, 4

ул. Раздобаркина, 66-84

ул. Извилистая, 43-90

1-й Огородный, 27-54

2-й Майский, 2-6

3-й Подлесный, 25-31

Лиманского, 40.

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