Лучших пиарщиков назвали в Белгороде

За образовательный проект «Об электробезопасности — детям» наградили Анну Удовиченко из «Белгородэнерго». Юлию Шапошникову из Белгородской филармонии отметили за проект в области культуры — молодёжный фестиваль искусств «Этажи».
Илью Пашнева и «Студенческое телевидение «СтудЛайф» (БГТУ им. В.Г. Шухова) оценили в категории «Коммуникации в сфере молодёжной политики». Лучшим студенческим PR-проектом стал «Фудфест» журфака БелГУ, сообщает PR-клуб.
В номинации «Бизнес-коммуникации» победила Анна Кузнецова (Анна Ерофеева) из регионального филиала Россельхозбанка с проектом «Агрошкола». В работе с внутренними коммуникациями стала лучшей Александра Нерубенко из ТС «Сталос».
Лучшим PR-подразделением назвали соответствующую службу клуба силового фитнеса «Жимов» во главе с Ольгой Сабылинской.