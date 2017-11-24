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Лучших пиарщиков назвали в Белгороде

24 ноября 2017, 16:37
В БГТУ им. В.Г. Шухова наградили победителей второго ежегодного конкурса «PR-специалист года».

За образовательный проект «Об электробезопасности — детям» наградили Анну Удовиченко из «Белгородэнерго». Юлию Шапошникову из Белгородской филармонии отметили за проект в области культуры — молодёжный фестиваль искусств «Этажи».

Илью Пашнева и «Студенческое телевидение «СтудЛайф» (БГТУ им. В.Г. Шухова) оценили в категории «Коммуникации в сфере молодёжной политики». Лучшим студенческим PR-проектом стал «Фудфест» журфака БелГУ, сообщает PR-клуб.

В номинации «Бизнес-коммуникации» победила Анна Кузнецова (Анна Ерофеева) из регионального филиала Россельхозбанка с проектом «Агрошкола». В работе с внутренними коммуникациями стала лучшей Александра Нерубенко из ТС «Сталос».

Лучшим PR-подразделением назвали соответствующую службу клуба силового фитнеса «Жимов» во главе с Ольгой Сабылинской.

#Новости#Пиарщик#PR#Город
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