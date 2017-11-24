Лучших пиарщиков назвали в Белгороде

В номинации «Бизнес-коммуникации» победила Анна Кузнецова (Анна Ерофеева) из регионального филиала Россельхозбанка с проектом «Агрошкола». В работе с внутренними коммуникациями стала лучшей Александра Нерубенко из ТС «Сталос».