Водителей разделят на профессионалов и любителей

Согласно проекту приказа, суммарная продолжительность управления автомобилем за неделю не может превышать 56 часов, за две недели подряд – 90 часов. После 4 часов езды водитель должен сделать перерыв для отдыха не менее 15 минут. После такие перерывы предусмотрены не более чем через каждые 2 часа.