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Водителей разделят на профессионалов и любителей

23 ноября 2017, 13:46
Первые смогут работать водителями автобусов, такси, дальнобойщиками. Вторым же позволят управлять автомобилем только в личных целях.

Такую реформу задумал Минтранс с целью повысить качество подготовки водителей-профессионалов, сообщает «Российская газета».

Обучать профессионалов и любителей собираются по разным программам. Первых обучат вождению во внештатных ситуациях, управлению двухэтажным автобусом, расскажут об основах безопасности при перевозке опасных грузов и пассажиров. Водители этой категории будут пересдавать экзамены раз в пять лет.

После обучения в водительском удостоверении поставят метку, подтверждающую профессиональную компетентность.

Также Минтранс собирается внести поправки в положение об особенностях режима рабочего дня и отдыха водителей автомобилей.

Согласно проекту приказа, суммарная продолжительность управления автомобилем за неделю не может превышать 56 часов, за две недели подряд – 90 часов. После 4 часов езды водитель должен сделать перерыв для отдыха не менее 15 минут. После такие перерывы предусмотрены не более чем через каждые 2 часа.

#Новости#Водители#Минтранс#Общество
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