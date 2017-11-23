Водителей разделят на профессионалов и любителей

Такую реформу задумал Минтранс с целью повысить качество подготовки водителей-профессионалов, сообщает «Российская газета».
Обучать профессионалов и любителей собираются по разным программам. Первых обучат вождению во внештатных ситуациях, управлению двухэтажным автобусом, расскажут об основах безопасности при перевозке опасных грузов и пассажиров. Водители этой категории будут пересдавать экзамены раз в пять лет.
После обучения в водительском удостоверении поставят метку, подтверждающую профессиональную компетентность.
Также Минтранс собирается внести поправки в положение об особенностях режима рабочего дня и отдыха водителей автомобилей.
Согласно проекту приказа, суммарная продолжительность управления автомобилем за неделю не может превышать 56 часов, за две недели подряд – 90 часов. После 4 часов езды водитель должен сделать перерыв для отдыха не менее 15 минут. После такие перерывы предусмотрены не более чем через каждые 2 часа.