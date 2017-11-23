Станислав Алейник: Наша главная задача – выйти на внешние рынки

Форум – это дискуссионная площадка для представителей профильных структур из сферы бизнеса, власти, науки. В областной центр съехались сельхозники из Воронежской, Липецкой, Курской, Тамбовской областей. Вместе с белгородскими коллегами они обсуждают наиболее актуальные проблемы в сфере агробизнеса.
Участников встречи приветствовал вице-губернатор Белгородской области Станислав Алейник.
По его словам, регион по праву выступил в качестве принимающей стороны первого аграрного форума. Он по-прежнему остаётся мясной столицей России. В 2016 году в области было произведено 1,634 млн тонн мяса птицы и свинины при полуторамиллионном населении субъекта федерации. В 2017 году, как ожидается, высокая производственная планка как минимум сохранится на прежнем уровне.
По производству молока регион занимает 21-е место по стране и 3-е – в Центральном федеральном округе. В 2016 году в Белгородской области было произведено 547 тыс. тонн молока. Это составляет более 350 кг на одного жителя региона.
У нас в планах – «дорастить» производство молока до миллиона тонн в год. На это есть основания, амбиции, возможности. Станислав Алейник заместитель губернатора Белгородской области
Также, отметил глава регионального департамента АПК, в области наращивается производство нетрадиционных видов сельскохозяйственной продукции. Среди них – прежде всего семечковые и косточковые культуры, например, яблоки.
В 2017 году белгородские аграрии получили более 3,7 млн тонн ранних зерновых. Урожайность составила 53 ц/га. Этот показатель – второй после Краснодарского края. В перспективе представители бизнеса планируют её наращивать.
Сои в регионе в 2017 году было произведено свыше 350 тыс. тонн – второй результат после Амурской области.
Мы производим порядка 4 миллионов тонн зерновых и зернобобовых. Это даём нам возможность полностью обеспечить потребности нашего животноводства в комбикормах. В регионе производится более 4,5 миллиона тонн комбикорма в год. Кормим при этом почти 55 миллионов голов птицы и 4,5 миллиона голов свиней в промышленном производстве. Станислав Алейник заместитель губернатора Белгородской области
По словам вице-губернатора, в сфере птицеводства и свиноводства власти пока не видят потенциала для создания новых крупных проектов. Главное, по их мнению, – развивать уже имеющуюся базу. Однако такой потенциал просматривается в сфере молочного животноводства, садоводства, производства овощей закрытого грунта. На сегодняшний день в Белгородской области введено порядка 150 га новых и реконструированных тепличных площадей. Ожидается, что к концу 2018 года цифра вырастет до 250 га, а в перспективе – до 500 га.
Мы с вами достигли показателей доктрины продовольственной безопасности. Обеспечили себя продукцией. Сейчас наша главная задача – выйти на внешние рынки. Нужно достигнуть показателей, которые можно предъявить партнёрам в части готовности работать по поставкам продукции за рубеж. Я уверен, что мы с вами к этому готовы. Станислав Алейник заместитель губернатора Белгородской области