Станислав Алейник: Наша главная задача – выйти на внешние рынки

По словам вице-губернатора, в сфере птицеводства и свиноводства власти пока не видят потенциала для создания новых крупных проектов. Главное, по их мнению, – развивать уже имеющуюся базу. Однако такой потенциал просматривается в сфере молочного животноводства, садоводства, производства овощей закрытого грунта. На сегодняшний день в Белгородской области введено порядка 150 га новых и реконструированных тепличных площадей. Ожидается, что к концу 2018 года цифра вырастет до 250 га, а в перспективе – до 500 га.