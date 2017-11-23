Спорткомплекс с катком по программе «Газпрома» открыли в Чернянке

Физкультурно-оздоровительный комплекс построили по программе «Газпром — детям». До нового года аналогичную площадку откроют в Ровеньках, в Борисовке и Красной Яруге достроят спортивные центры с бассейном, а в Новой Таволжанке в Шебекинском районе — с универсальным залом. Ещё несколько площадок в области сдадут уже в 2018 году.