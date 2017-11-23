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Спорткомплекс с катком по программе «Газпрома» открыли в Чернянке

23 ноября 2017, 16:41
На новой площадке построили ледовую арену 30×60 метров, на крытом катке одновременно могут кататься 120 человек. Также здесь есть раздевалки, душевые и тренерская комната.

Теперь в Чернянском районе планируют развивать профессиональный хоккей, фигурное катание, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Физкультурно-оздоровительный комплекс построили по программе «Газпром — детям». До нового года аналогичную площадку откроют в Ровеньках, в Борисовке и Красной Яруге достроят спортивные центры с бассейном, а в Новой Таволжанке в Шебекинском районе — с универсальным залом. Ещё несколько площадок в области сдадут уже в 2018 году.

По итогам года Белгородская область возглавляет список регионов, где реализуют программу «Газпрома». В прошлом году здесь построили 25 открытых многофункциональных спортплощадок.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области

#Новости#Газпром#ФОК#Чернянка#Каток#Физкультурно-оздоровительный комплекс#Голосование по Конституции#Общество
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