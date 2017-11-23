Фёдор Емельяненко проведёт бой с «русским» Миром

В апреле 2018 года в четвертьфинале плей-офф «Гран-при» за титул чемпиона Bellator в тяжёлом весе Емельяненко-старший встретится с американцем Фрэнком Миром.
Фрэнк Мир, чьи предки – из русской общины Марокко, как раз к апрелю отбудет двухлетнюю дисквалификацию за приём стероидов. Как сообщает «Советский спорт», за свою карьеру 38-летний американец одержал 18 побед и потерпел 11 поражений. Фёдор Емельяненко выиграл 36 боёв из 41.
21 ноября Фрэнк Мир в интервью RT заявил, что считает Фёдора всё ещё очень опасным соперником.
Во время своих боёв он делает всё то же самое, что и всегда. Вы сами видели, как быстро он выбросил правую руку в бою с Мэттом Митрионом. Разница в том, что теперь другие бойцы стали гораздо сильнее. В прошлом парни были либо хорошими боксерами, либо сильными борцами, либо мастерами джиу-джитсу. Среди них было не так уж и много универсалов, коим всегда являлся Емельяненко. Но теперь Фёдору приходится мириться с тем фактом, что каждый его соперник силён буквально во всех компонентах единоборств. Фрэнк Мир