Фёдор Емельяненко проведёт бой с «русским» Миром

Во время своих боёв он делает всё то же самое, что и всегда. Вы сами видели, как быстро он выбросил правую руку в бою с Мэттом Митрионом. Разница в том, что теперь другие бойцы стали гораздо сильнее. В прошлом парни были либо хорошими боксерами, либо сильными борцами, либо мастерами джиу-джитсу. Среди них было не так уж и много универсалов, коим всегда являлся Емельяненко. Но теперь Фёдору приходится мириться с тем фактом, что каждый его соперник силён буквально во всех компонентах единоборств. Фрэнк Мир