Бывший белгородский полицейский с товарищами пытался «развести» молодого сельчанина на 300 тысяч рублей

В прошлом году четверо жителей областного центра решили разжиться деньгами, выманив их у жителя села Никольского Белгородского района. В середине декабря они встретили 23-летнего молодого человека с подругой около кафе в центре Белгорода. Выдав себя за сотрудников полиции, они надели на парня наручники и посадили в автомобиль. Также один из псевдополицейских (ранее он действительно работал в МВД) забрал из паспорта девушки 9,5 тысячи рублей, якобы использовавшихся в оперативно-розыскной деятельности.