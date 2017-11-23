Бывший белгородский полицейский с товарищами пытался «развести» молодого сельчанина на 300 тысяч рублей

В прошлом году четверо жителей областного центра решили разжиться деньгами, выманив их у жителя села Никольского Белгородского района. В середине декабря они встретили 23-летнего молодого человека с подругой около кафе в центре Белгорода. Выдав себя за сотрудников полиции, они надели на парня наручники и посадили в автомобиль. Также один из псевдополицейских (ранее он действительно работал в МВД) забрал из паспорта девушки 9,5 тысячи рублей, якобы использовавшихся в оперативно-розыскной деятельности.
Сельчанина вывезли в безлюдное место и стали вымогать у него 300 тысяч рублей, угрожая насилием и распространением некой позорящей его информации. Позже похитители снизили требования до 60 тысяч рублей. Когда они вернулись в город, их задержали настоящие правоохранители.
Октябрьский райсуд Белгорода признал четверых белгородцев виновными в покушении на мошенничество группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст.159 УК РФ). Троих из них — ещё и в незаконном лишении человека свободы, совершённом группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч.2 ст. 127 УК РФ), а полицейского — в превышении должностных полномочий (п. «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Кроме того, двоих участников осудили за использование подложных документов и мошенничество.
Бывший полицейский получил 5 лет колонии общего режима, другие проведут от 2 лет до 4,5 года в колонии-поселении, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.