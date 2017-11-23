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57 белгородцев претендуют на победу в конкурсе «Лидеры России»

23 ноября 2017, 16:55
Общее число участников превысило запланированное на 2,5 тысячи.

Приглашение продолжить участие получили 12,5 тысячи человек со всей России. Дистанционный отбор прошёл с 10 по 22 ноября. Полуфинал по ЦФО состоится 9-12 января 2018 года в Москве. Среди участников теста на управленческий потенциал 57 – из Белгородской области.

По итогам теста дальше от каждого федерального округа пройдут не более 300 конкурсантов. Они продемонстрируют такие свои компетенции, как лидерство, стратегическое мышление, умение работать в команде, коммуникация и влияние, инновационность, служение.

300 финалистов конкурса получат гранты в размере 1 млн рублей на повышение квалификации по лучшим программам для управленцев.

100 победителей ждёт 1 год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и государственных деятелей. Среди них Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Алексей Кудрин, Эльвира Набиуллина, Герман Греф, Фёдор Бондарчук и многие другие.

В наблюдательный совет конкурса вошли Сергей Безруков, Михаил Гусман, Светлана Журова, Елена Исинбаева, Павел Лунгин.

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко рассказал, что в том числе и на конкурсе «Лидеры России» будут подбираться кандидаты на вакансии в администрации президента РФ.

Конкурс проводит Высшая школа государственного управления РАНХиГС и администрация президента по поручению Владимира Путина. Финал пройдёт в столице в январе-феврале будущего года.

#Новости#Сергей кириенко#Администрация президента#Конкурс лидеры россии#Конкурс управленцев#Общество
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