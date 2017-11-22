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Выставка социальной рекламы открывается в Белгороде

22 ноября 2017, 16:30
Выставка состоится в бизнес-отеле «Континенталь» 23 ноября в рамках фестиваля социальных коммуникаций «Пора!».

С 23 по 25 ноября в Белгороде устроят выставку социальной рекламы, организуют бесплатные мастер-классы известных медиаспециалистов, дизайнеров, рекламистов, маркетологов, урбанистов и наградят победителей конкурса.

Жюри фестивалявозглавит копирайтер и креативный директор агентства Wieden+Kennedy Amsterdam Евгений Примаченко. Эксперты оценят реализованные и нереализованные проекты в категориях «Социальная инициатива» и «Социальная реклама и коммуникация», ещё один проект выберут сами зрители на сайте фестиваля. Также вручат Гран-при.

Фестиваль появился в Омске 11 лет назад, сейчас он проходит в разных городах и является международным событием. В Белгороде «Пора!» состоится в первый раз.

Девиз фестиваля — «Подумай. Оцени. Реши. Анализируй» — это модель принятия решений в проблемной ситуации.

#Новости#Социальная реклама#Город
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