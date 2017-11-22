Выставка социальной рекламы открывается в Белгороде

С 23 по 25 ноября в Белгороде устроят выставку социальной рекламы, организуют бесплатные мастер-классы известных медиаспециалистов, дизайнеров, рекламистов, маркетологов, урбанистов и наградят победителей конкурса.
Жюри фестивалявозглавит копирайтер и креативный директор агентства Wieden+Kennedy Amsterdam Евгений Примаченко. Эксперты оценят реализованные и нереализованные проекты в категориях «Социальная инициатива» и «Социальная реклама и коммуникация», ещё один проект выберут сами зрители на сайте фестиваля. Также вручат Гран-при.
Фестиваль появился в Омске 11 лет назад, сейчас он проходит в разных городах и является международным событием. В Белгороде «Пора!» состоится в первый раз.
Девиз фестиваля — «Подумай. Оцени. Реши. Анализируй» — это модель принятия решений в проблемной ситуации.