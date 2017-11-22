Победителей областного конкурса «Энергия и человек» назвали в Белгороде

Более 60 юных исследователей из 17 районов защитили свои проекты на тему электробезопасности и бережного отношения к энергии.
Региональному этапу предшествовали школьный и муниципальный. В финал вышло 50 лучших проектов в двух номинациях: теоретическая работа и практическая (макет, изделие, схема, прибор). Они и были представлены на суд жюри в составе учёных вуза и профессиональных энергетиков.
Как подчеркнул член жюри конкурса, ведущий инженер управления производственной безопасности и производственного контроля Белгородэнерго Максим Телятников, для многих ребят участие в конкурсе может стать первым шагом к выбору будущей профессии. Возможно, именно эти ребята в перспективе займутся научной работой, связанной с открытием новых эффективных технологий генерации, передачи и распределения электроэнергии, будут создавать инновационные материалы и оборудование для строительства энергетической инфраструктуры.
Первый проректор БГТУ им. В.Г. Шухова Николай Шаповалов напомнил школьникам, что победители и призёры получат дополнительные баллы при поступлении в Институт энергетики, информационных технологий и управляющих систем БГТУ им. В.Г. Шухова. А начальник отдела развития приоритетных направлений региональной системы образования Елена Хоменко пояснила, что лучшие из лучших могут быть рекомендованы для участия во Всероссийском конкурсе проектных работ «Сириус». Конкурс даёт возможность школьникам попробовать свои силы на практике, узнать, хотят ли они связать свою жизнь с энергетикой.
По результатам открытой защиты проектов победителями и призёрами стали более тридцати учащихся.
В младшей возрастной группе лучшими стали две работы: «Влияние мерцания светового потока электрических ламп на здоровье человека», представленная учащимися 3 класса старооскольской средней школы № 27 с углублённым изучением отдельных предметов Евгением Болотских, Яной Игумновой и Дианой Исправниковой, и «Возобновляемые источники энергии: энергия биомассы» ученика 4 класса гимназии № 3 города Белгорода Тимофея Воронцова.
В средней возрастной категории по количеству набранных баллов в лидеры вышел проект семиклассников из Новенской средней школы Ивнянского района Ярослава Фурманова, Валерии Григорьевой и Марины Дмитриевой «Использование кинетической энергии встречного воздушного потока, возникающего при движении электромобиля, для зарядки его АКБ». В номинации «Теоретическая работа» первое место разделили проекты ученика 5 класса Разуменской средней школы № 2 Егора Мерзликина «Исследование светового режима школьных кабинетов» и 7-классника 45-й школы г. Белгорода Кирилла Трубаева «Изучение зависимости мощности ветрогенератора от скорости ветра».
Среди обучающихся 9-11 классов отличились одиннадцатиклассник средней общеобразовательной школы № 16 г. Белгорода Владислав Земляков со стендом для изучения правил электробезопасности и девятиклассница Веселовской школы им. Героя Социалистического Труда Я.Т. Кирилихина Мария Сытенко.
Итоговый протокол опубликован на сайте Олимпиады школьниковБелогорья. Церемония награждения победителей и призёров конкурса состоится в декабре в центральном офисе Белгородэнерго.