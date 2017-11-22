Победителей областного конкурса «Энергия и человек» назвали в Белгороде

Первый проректор БГТУ им. В.Г. Шухова Николай Шаповалов напомнил школьникам, что победители и призёры получат дополнительные баллы при поступлении в Институт энергетики, информационных технологий и управляющих систем БГТУ им. В.Г. Шухова. А начальник отдела развития приоритетных направлений региональной системы образования Елена Хоменко пояснила, что лучшие из лучших могут быть рекомендованы для участия во Всероссийском конкурсе проектных работ «Сириус». Конкурс даёт возможность школьникам попробовать свои силы на практике, узнать, хотят ли они связать свою жизнь с энергетикой.