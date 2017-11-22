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Мини-город «Мастерславль» откроют в Белгороде 1 июня 2018 года

22 ноября 2017, 14:44
Он объединит несколько десятков мастерских на месте старого зоопарка.

Декорации центра воссоздадут городские пейзажи, а все мастерские будут оформлены в виде реальных служб и организаций.

В «город» посетители попадут на самолёте. Там они получат «паспорта» и местную валюту – «таланты». В городе мастеров можно будет учиться и работать, заниматься благотворительностью. Дети получат представление, чем они хотят заниматься в будущем.

Обещают в «Мастерславле» и свои МЧС, полицию, больницу и стоматологию, салоны красоты и магазины. Поработать в одной должности дети смогут 45 минут.

«Город» предназначен для посетителей от 5 до 14 лет. Пока дети будут «работать» и учиться под присмотром опытных наставников, родители смогут отдохнуть в кафе или заняться своими делами.

Стоимость проекта «Мастерславль» – 250 миллионов рублей. 150 из них внесёт «Агро-Белогорье», сообщают на сайте группы компаний.

#Новости#Детский город мастеров «Мастерславль»#Агро-Белогорье#Город
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