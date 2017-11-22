Главой Чернянского района назначена Татьяна Круглякова

Свою трудовую деятельность Татьяна Петровна начала в колхозе «Пробуждение», где она проработала 17 лет. С 2001 по 2013 год Круглякова возглавляла отдел финансов и налоговой политики, который в 2007 году был реорганизован в отдел финансов и бюджетной политики.