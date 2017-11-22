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Главой Чернянского района назначена Татьяна Круглякова

22 ноября 2017, 15:54
Прежний глава Чернянского района Белгородской области Пётр Гапотченко скончался в ночь на 25 сентября в возрасте 64 лет.

Татьяна Петровна Круглякова родилась 9 июня 1963 года в х. Петровский Чернянского района Белгородской области в семье рабочих. После окончания школы в 1980 году поступила в Белгородский сельскохозяйственный институт, который окончила с отличием в 1984 году.

Свою трудовую деятельность Татьяна Петровна начала в колхозе «Пробуждение», где она проработала 17 лет. С 2001 по 2013 год Круглякова возглавляла отдел финансов и налоговой политики, который в 2007 году был реорганизован в отдел финансов и бюджетной политики.

С 2013 года Татьяна Петровна являлась первым заместителем главы администрации Чернянского района по экономическому развитию.

Фото администрации Чернянского района

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