Главой Чернянского района назначена Татьяна Круглякова

Татьяна Петровна Круглякова родилась 9 июня 1963 года в х. Петровский Чернянского района Белгородской области в семье рабочих. После окончания школы в 1980 году поступила в Белгородский сельскохозяйственный институт, который окончила с отличием в 1984 году.
Свою трудовую деятельность Татьяна Петровна начала в колхозе «Пробуждение», где она проработала 17 лет. С 2001 по 2013 год Круглякова возглавляла отдел финансов и налоговой политики, который в 2007 году был реорганизован в отдел финансов и бюджетной политики.
С 2013 года Татьяна Петровна являлась первым заместителем главы администрации Чернянского района по экономическому развитию.
Фото администрации Чернянского района