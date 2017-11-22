Что принимают спортсмены для достижения новых рекордов?

Согласно международной статистике, злоупотребление допингом наиболее характерно для бодибилдинга: около 90% спортсменов принимают различные «витамины». Немного меньше злоупотребляют допингом в велоспорте, плавании, лыжных гонках, тяжёлой и лёгкой атлетике.
Допинг сегодня – «хитроумный фармакологический крючок». Среди огромного количества запрещённых веществ можно выделить основные, наиболее используемые.
Эритропоэтин
Это копия природного почечного гормона, если говорить простым языком. Выявить вещество в крови спортсмена очень легко, поэтому его называют «допингом прошлого тысячелетия». Препарат улучшает выносливость, его используют в циклических видах спорта: велогонках, биатлоне, плавании и пр.
Длительное применение приводит к увеличению вязкости крови и нарушениям кровоснабжения головного мозга и сердца.
Диуретики
Эти препараты выводят лишнюю жидкость из организма и провоцируют интенсивное мочеотделение, что позволяет скрыть следы применения других запрещённых веществ. Чаще всего диуретики применяют в художественной гимнастике, лёгкой и тяжёлой атлетике. Побочный эффект – резкое нарушение водного и электролитного баланса, сбой обмена веществ.
Анаболические стероиды
Как правило, они используются в паре с диуретиками. После их применения с большой скоростью увеличивается мышечная масса, выносливость и силовые показатели, укрепляется костная ткань.
Список противопоказаний огромен: проблемы в развитии патологии тканей, интоксикация органов, заболевания эндокринной и сердечно-сосудистой систем организма и даже расстройства психики. Особенно тяжело переносят применение анаболиков женщины: бесплодие, проявление мужских половых признаков, гибель плода во время беременности.
Стимуляторы психической деятельности (амфетамин, кокаин, эфедрин)
Эти вещества уменьшают усталость, повышают выносливость. Злоупотреблять ими могут во всех видах спорта. Употребление этих веществ чревато разрушением отдельных органов, наркотической зависимостью и даже летальным исходом от передозировки.
Наркотические анальгетики (морфий)
Позволяют не чувствовать боль при травмах и хронических заболеваниях. Главный побочный эффект – высокая опасность наркотической зависимости.
Бета-блокаторы
Бета-блокаторы используют в стрельбе, прыжках. Передозировка приводит к серьёзным проблемам с сердцем: резкое снижение давления, аритмия.
Переливание крови и аутогемотрансфузия
Манипуляции с кровью приводят к ускоренной доставке кислорода к мышцам, что в разы повышает их производительность. Применяют эту технику в велоспорте, легкой атлетике, лыжных гонках. Особых побочных эффектов от этой процедуры не выявили, кроме возрастающей от раза к разу боли.
Специалисты отмечают, что в спортивной медицине есть немало легальных способов восстановления сил атлетов после интенсивных нагрузок, имеется необходимое оборудование. При этом лучше отстраниться от медикаментозных средств повышения физической нагрузки, т.к. вполне возможно, что сегодня определённые вещества разрешены, а завтра их могут запретить. Также в качестве ресурса пополнения энергии медики выделяют и спортивное питание, но только от известных и проверенных поставщиков.