Что принимают спортсмены для достижения новых рекордов?

Специалисты отмечают, что в спортивной медицине есть немало легальных способов восстановления сил атлетов после интенсивных нагрузок, имеется необходимое оборудование. При этом лучше отстраниться от медикаментозных средств повышения физической нагрузки, т.к. вполне возможно, что сегодня определённые вещества разрешены, а завтра их могут запретить. Также в качестве ресурса пополнения энергии медики выделяют и спортивное питание, но только от известных и проверенных поставщиков.