БелГУ приглашает на день открытых дверей

Будущих абитуриентов ждут 25 ноября в 11:00 в молодёжном культурном центре университета на улице Победы, 85.
Юные белгородцы встретятся с ректором университета, профессором Олег Полухиным, ответственным секретарём приёмной комиссии Александром Гальцевым, директорами институтов, деканами факультетов и преподавателями. Пришедшие также получат буклеты «Абитуриент-2017» и номер газеты «Вести БелГУ», где опубликована информация о поступлении в вуз.
День открытых дверей пройдёт в Юридическом институте, в институтах экономики, управления, межкультурной коммуникации и международных отношений, инженерных технологий и естественных наук, на социально-теологическом факультете и факультетах журналистики и горного дела и природопользования, сообщает пресс-служба вуза.