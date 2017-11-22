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БелГУ приглашает на день открытых дверей

22 ноября 2017, 16:59
Школьникам и их родителям покажут фильм об университете, расскажут об инфраструктуре вуза, направлениях подготовки и вступительных испытаниях.

Будущих абитуриентов ждут 25 ноября в 11:00 в молодёжном культурном центре университета на улице Победы, 85.

Юные белгородцы встретятся с ректором университета, профессором Олег Полухиным, ответственным секретарём приёмной комиссии Александром Гальцевым, директорами институтов, деканами факультетов и преподавателями. Пришедшие также получат буклеты «Абитуриент-2017» и номер газеты «Вести БелГУ», где опубликована информация о поступлении в вуз.

День открытых дверей пройдёт в Юридическом институте, в институтах экономики, управления, межкультурной коммуникации и международных отношений, инженерных технологий и естественных наук, на социально-теологическом факультете и факультетах журналистики и горного дела и природопользования, сообщает пресс-служба вуза.

#Новости#БелГУ#Наука
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