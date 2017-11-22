БелГУ приглашает на день открытых дверей

День открытых дверей пройдёт в Юридическом институте, в институтах экономики, управления, межкультурной коммуникации и международных отношений, инженерных технологий и естественных наук, на социально-теологическом факультете и факультетах журналистики и горного дела и природопользования, сообщает пресс-служба вуза.