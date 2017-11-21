В БелГУ появился диссовет по геронтологии и гериатрии

В Медицинском институте БелГУ изучают проблемы старения и ищут варианты улучшения качества медуслуг. В белгородском вузе первыми внедрили международные подходы к научным исследованиям старческой астении. За последние четыре года здесь подготовили и защитили две докторские и семь кандидатских диссертаций по геронтологии и гериатрии.