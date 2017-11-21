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В БелГУ появился диссовет по геронтологии и гериатрии

21 ноября 2017, 18:14
Аспирантура по этому направлению существует в университете с 2012 года.

Минобрнауки РФ выдало вузу разрешение на создание нового диссертационного совета по биологическим и медицинским наукам, сообщает пресс-служба образовательного учреждения.

В Медицинском институте БелГУ изучают проблемы старения и ищут варианты улучшения качества медуслуг. В белгородском вузе первыми внедрили международные подходы к научным исследованиям старческой астении. За последние четыре года здесь подготовили и защитили две докторские и семь кандидатских диссертаций по геронтологии и гериатрии.

Сейчас в университете работают 14 докторов наук по этому профилю. Преподаватели вуза курируют проекты, реализуемые совместно с медорганизациями и учреждениями соцзащиты.

По словам замдиректора Медицинского института по научной работе Нины Жернаковой, открытие нового диссовета поспособствует созданию в области инновационного кластера в сфере геронтологии и гериатрии. Также этим надеются привлечь молодых учёных.

#Новости#БелГУ#Наука
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