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Лидер среди районов по сбору желудей определился в Белгородской области

21 ноября 2017, 17:41
Всего в регионе собрано свыше 15,6 тонн семенного материала.

Жёлуди собирают сотрудники 21 лесничества и четырёх лесхозов. Лучший результат показали сборщики Валуйского лесхоза – им удалось выдать на-гора 2144 кг ценного продукта.

Семена дуба высаживаются осенью. Для этого власти запустили профильный проект. Дубравы высаживаются на землях, которые не используют для выращивания агрокультур.

Всего в Белгородской области насчитывается более 230 тыс. га лесов. 70 % (161 тыс. га) этих площадей заняты дубом. Дубравы семенного происхождения составляют 119,5 тыс. га, порослевого – 41,6 тыс. га.

Деятельность по сбору желудей не прекращается, сообщили в пресс-службе департамента АПК региона.

#Новости#Дубравы#Валуйский район#Лесхоз#Желудь#Голосование по Конституции#Общество
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