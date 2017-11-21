Лидер среди районов по сбору желудей определился в Белгородской области

Жёлуди собирают сотрудники 21 лесничества и четырёх лесхозов. Лучший результат показали сборщики Валуйского лесхоза – им удалось выдать на-гора 2144 кг ценного продукта.
Семена дуба высаживаются осенью. Для этого власти запустили профильный проект. Дубравы высаживаются на землях, которые не используют для выращивания агрокультур.
Всего в Белгородской области насчитывается более 230 тыс. га лесов. 70 % (161 тыс. га) этих площадей заняты дубом. Дубравы семенного происхождения составляют 119,5 тыс. га, порослевого – 41,6 тыс. га.
Деятельность по сбору желудей не прекращается, сообщили в пресс-службе департамента АПК региона.