Двое детей попали под колёса в Белгородской области

4 аварии случились в Старом Осколе:
– в 06:30 на улице Коммунистической «Лада Приора» сбила 39-летнюю женщину, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Её отвезли в больницу.
– в 17:00 на улице Пролетарской на пешеходном переходе ВАЗ-2107 сбил 16-летнего мальчика, после чего 52-летний водитель скрылся с места ДТП, но вскоре его нашли. Мальчик получил травмы.
– 17:30 на проспекте А. Угарова под колёса ВАЗ-21053 на нерегулируемом пешеходном переходе попала 61-летняя женщина. Она отделалась травмами.
– в 00:30 на улице Октябрьской ВАЗ-21099 въехал в отбойное ограждение. В больницу попал 18-летний водитель.
В Белгороде на проспекте Богдана Хмельницкого в 17:00 ВАЗ-21074 сбил 12-летнего мальчика, который пытался перейти дорогу в неположенном месте. Он доставлен в больницу.
В 18:40 на улице Революционной на нерегулируемом пешеходном переходе в Губкине под колёса «Шевроле» попал 19-летний пешеход.
В 20:20 на улице Советской в с. Солоти Валуйского района «Лада Гранта» сбила 22-летнего молодого человека, который переходил дорогу в неположенном месте. Его доставили в больницу, сообщает областное управление ГИБДД.
Фото областного управления ГИБДД