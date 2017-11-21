Белгород занял 43-е место в российском экорейтинге

Рейтинг составлен на основе официальной информации муниципалитетов. Эксперты оценили воздушную среду, транспорт, энергопотребление, водопользование, обращение с отходами, состояние флоры и фауны, управление воздействием на окружающую среду.
Ключевыми критериями стали эффективность работы местных чиновников, результаты проектов ОНФ «Генеральная уборка» (в его рамках создали «Интерактивную карту свалок»), статус «зелёных щитов» вокруг городов и открытость администрации при предоставлении сведений.
Более 30 городов (Нижний Новгород, Иваново, Красноярск, Магнитогорск, Петрозаводск, Псков, Калининград и другие) заняли нижние строчки списка, потому что их руководители не сообщили сведения об экологической обстановке.
Лучшими городами в экологическом управлении стали Набережные Челны и Казань. Они получили высшие баллы по управлению охраной окружающей среды, энергопотреблению, водопотреблению и качеству воды.
Также в первую десятку вошли Воронеж, Магас, Вологда, Горно-Алтайск, Оренбург, Грозный, Йошкар-Ола, Владикавказ. Москва заняла только 16-е место, Санкт-Петербург — 26-е.
Белгород оказался в середине списка — на 43-м месте. На «Интерактивной карте свалок» Белгородской области зафиксировали 78 свалок, 58 из которых уже убрали. В областном центре нашли 22 свалки, сейчас ликвидированы 17 из них. Чтобы улучшить экологическую ситуацию, каждый год в Белгороде высаживают более 10 тысяч новых деревьев, более 8 тысяч кустарников и почти миллион цветов.
Экорейтинг российских городов составляется с 2013 года, сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта.