Белгород занял 43-е место в российском экорейтинге

Белгород оказался в середине списка — на 43-м месте. На «Интерактивной карте свалок» Белгородской области зафиксировали 78 свалок, 58 из которых уже убрали. В областном центре нашли 22 свалки, сейчас ликвидированы 17 из них. Чтобы улучшить экологическую ситуацию, каждый год в Белгороде высаживают более 10 тысяч новых деревьев, более 8 тысяч кустарников и почти миллион цветов.