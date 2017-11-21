Александр Сергиенко временно исполняет полномочия главы администрации Старооскольского городского округа

Нужно работать честно, нужно объединиться, забыть обо всём, что было. Без поддержки и депутатского корпуса, и руководителей, и коллектива, и общественных организаций ничего не сделаешь. И должны быть всегда взвешенные, хорошо продуманные решения. Ни один даже самый опытный руководитель не обладает таким количеством знаний, чтобы единолично принимать решения и говорить, что это единственно правильный взгляд. Всегда нужно прислушиваться к профессионалам, тем, кто занимается по своим направлениям, выносить взвешенное решение, и тогда будет отличный результат. Александр Сергиенко