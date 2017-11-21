Александр Сергиенко временно исполняет полномочия главы администрации Старооскольского городского округа

Такую процедуру предусматривает устав Старооскольского городского округа.
Кандидатуру Александра Сергиенко согласовал Совет депутатов. До этого он руководил администрацией Белгородского района.
Нужно работать честно, нужно объединиться, забыть обо всём, что было. Без поддержки и депутатского корпуса, и руководителей, и коллектива, и общественных организаций ничего не сделаешь. И должны быть всегда взвешенные, хорошо продуманные решения. Ни один даже самый опытный руководитель не обладает таким количеством знаний, чтобы единолично принимать решения и говорить, что это единственно правильный взгляд. Всегда нужно прислушиваться к профессионалам, тем, кто занимается по своим направлениям, выносить взвешенное решение, и тогда будет отличный результат. Александр Сергиенко
Справка. Александр Сергиенко родился 2 декабря 1971 года в селе Крапивном Шебекинского района. С 1993 по 2008 годы он работал инженером, начальником технического отдела треста «Шебекиногоргаз», заместителем начальника Шебекинского управления по эксплуатации газового хозяйства. В январе 2008 года назначен председателем комитета строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства администрации Шебекинского района. Затем в течение двух лет возглавлял администрацию города Шебекино. В августе 2010 года Александр Николаевич занял пост первого заместителя главы администрации Шебекинского района, а затем – главы Корочанского района. С 2014 года был руководителем администрации Белгородского района.