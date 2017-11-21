27 % всех белгородских ипэшников находятся в областном центре

Наиболее острой проблемой при формировании каталога стало отсутствие уточнённых адресов их фактического нахождения. Для её решения была использована технология применения специальных сотрудников – регистраторов. Они предварительно посетили 90 % юридических лиц субъектов малого предпринимательства. В результате оказалось, что из 21 тыс. малых предприятий 6 тыс. (28 %) отсутствуют по заявленным адресам. В течение предварительного обхода статистический материал был вручён 70 % респондентов.