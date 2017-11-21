27 % всех белгородских ипэшников находятся в областном центре

По словам начальника отдела статистики предприятий и услуг Белгородстата Татьяны Бондаренко, уровень востребованности данных о работе малого бизнеса очень высок – как у общественности, так и у властей различного уровня.
Малый бизнес имеет очень большое значение для муниципальных образований. Многие сегменты экономики в районах по сути принадлежат только малому бизнесу. Татьяна Бондаренко начальник отдела статистики предприятий и услуг Белгородстата
Как ожидается, результаты сплошного наблюдения позволят повысить качество экономического прогнозирования и эффективность экономической деятельности в целом. От степени достоверности информации о деятельности малого бизнеса зависят различные макроэкономические показатели: валовой региональный продукт, денежные доходы населения, объём производства, количество трудоустроенных в этой сфере.
По количеству субъектов малого предпринимательства Белгородская область занимает четвёртое место в Центральном федеральном округе после Москвы, Московской и Воронежской областей. Доля предпринимателей Белгородской области составляет 1% всех предпринимателей России.
По сравнению с обследованием 2011 года количество респондентов выросло на 15 %, или более чем на 9000.
Наиболее острой проблемой при формировании каталога стало отсутствие уточнённых адресов их фактического нахождения. Для её решения была использована технология применения специальных сотрудников – регистраторов. Они предварительно посетили 90 % юридических лиц субъектов малого предпринимательства. В результате оказалось, что из 21 тыс. малых предприятий 6 тыс. (28 %) отсутствуют по заявленным адресам. В течение предварительного обхода статистический материал был вручён 70 % респондентов.
Статистики обследовали 90,5 % респондентов – представителей сферы малого предпринимательства. В отдельных районах области под обследование попали все местные малые предприятия.
Итоги подтвердили, что основная часть субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляет свою деятельность в городских округах. На их долю приходится 81 % юридических лиц и 48 % индивидуальных предпринимателей. Татьяна Бондаренко начальник отдела статистики предприятий и услуг Белгородстата