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Закладчика героина приговорили к 12 годам в колонии строгого режима

20 ноября 2017, 15:29
В июле белгородец купил в Московской области почти 40 граммов наркотика, привёз его в Белгород и спрятал в тайниках, но не успел продать: в тот же день мужчину задержали полицейские.

Будучи в Одинцове, 34-летний житель Белгорода договорился по телефону с неизвестным продавцом о покупке крупной партии наркотиков. Вечером 7 июля ему сообщили, что тайник с запрещённым товаром находится в Серпухове. Мужчина поехал туда вместе со своим знакомым, который не знал о планах приятеля, на его машине ВАЗ-2110. Молодой человек забрал упаковку с 38,97 граммами героина и положил её в тайник багажника.

В 14:00 следующего дня они прибыли в Белгород. Часть вещества злоумышленника спрятал в тайниках в Белгороде и в Корочанском районе, в селе Дальняя Игуменка, другую часть оставил в машине. Вечером этого дня около дома на Королёва, 12, мужчину задержали полицейские. В припаркованной «десятке» нашли 49 свёртков с героином и ещё 6 — в тайниках на территории области.

За незаконный сбыт наркотиков, совершённый группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) Октябрьский райсуд приговорил белгородца к 12 годам в ИК строгого режима. Решение суда ещё не вступило в силу, сообщает пресс-служба прокуратуры.

#Новости#Героин#Город
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