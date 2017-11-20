Закладчика героина приговорили к 12 годам в колонии строгого режима

Будучи в Одинцове, 34-летний житель Белгорода договорился по телефону с неизвестным продавцом о покупке крупной партии наркотиков. Вечером 7 июля ему сообщили, что тайник с запрещённым товаром находится в Серпухове. Мужчина поехал туда вместе со своим знакомым, который не знал о планах приятеля, на его машине ВАЗ-2110. Молодой человек забрал упаковку с 38,97 граммами героина и положил её в тайник багажника.