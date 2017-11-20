За изнасилование трёх девушек будут судить белгородца

Белгородец под различными предлогами назначал девушкам встречи в разных районах области. После, угрожая убийством, он насиловал девушек. Одну из пострадавших он пристегнул наручниками к дереву и похитил смартфон. У другой забрал мобильный телефон, угрожая предметом, похожим на пистолет.