За изнасилование трёх девушек будут судить белгородца

Белгородец под различными предлогами назначал девушкам встречи в разных районах области. После, угрожая убийством, он насиловал девушек. Одну из пострадавших он пристегнул наручниками к дереву и похитил смартфон. У другой забрал мобильный телефон, угрожая предметом, похожим на пистолет.
В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Мужчину будут судить по п. «б» ч.2 ст.132, п. «б» ч.2 ст.131, ч.1 ст.127, ч.1 ст.161, п. «б» ч.2 ст.132, п. «б» ч.2 ст.131, ч.2 ст.330, п. «б» ч.2 ст.132, п. «б» ч.2 ст.131 УК РФ, сообщает СУ СК РФ по Белгородской области.