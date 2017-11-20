Такси в ДТП: по 100 тысяч рублей получат пострадавшие пассажиры

Инцидент произошёл в мае прошлого года. Супруги по телефону вызвали «Городское такси». Приехал автомобиль, на кузове которого была надпись этой организации такси и её номер телефона. Но по дороге машина попала в ДТП. Водитель не справился с управлением автомобиля, и машина врезалась в опору линии электропередачи. В результате аварии пассажир получил тяжкий вред здоровью, а пассажирка – вред средней тяжести.
Водителя привлекли к уголовной ответственности.
Пострадавшие обратились в Октябрьский районный суд Белгорода с иском о возмещении вреда к «Городское такси», но суд отклонил это требование, сославшись на то, что водитель не был сотрудником этой организации, а был индивидуальным предпринимателем. У него было разрешение на перевозку пассажиров и багажа.
Затем супруги подали апелляционную жалобу в Белгородский областной суд.
Там было установлено, что автомобиль «Городское такси», который попал в аварию, выкупил водитель в этой организации. Его он купил после своего увольнения. Кроме того, после своего увольнения он продолжал получать заказы этой компании через специальное мобильное приложение.
В результате белгородцы получили недостоверную информацию об оказываемой услуге.
Суд постановил взыскать с ООО «Городское такси» по 100 тыс. рублей как компенсацию морального вреда в пользу каждого из пострадавших пассажиров, пишет пресс-служба Белгородского областного суда.