Такси в ДТП: по 100 тысяч рублей получат пострадавшие пассажиры

Пострадавшие обратились в Октябрьский районный суд Белгорода с иском о возмещении вреда к «Городское такси», но суд отклонил это требование, сославшись на то, что водитель не был сотрудником этой организации, а был индивидуальным предпринимателем. У него было разрешение на перевозку пассажиров и багажа.