Проверка клеща на боррелиоз может стать бесплатной для белгородцев

По данным областного управления Роспотребнадзора, в Белгородской области с середины марта по октябрь с укусами клещей обратились в больницы 2426 человек. После исследования паразитов оказалось, что почти каждый пятый (19,3%) обратившийся заражён боррелиозом.
При этом белгородцы проверяли клещей за свой счёт. Исследование одного клеща, согласно прейскуранту областного центра гигиены и эпидемиологии, обойдётся жителям в 956 рублей. Скидок для многодетных, малоимущих семей или иных льготных категорий граждан не предусмотрено.
Согласно постановлению «Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами», при обращении пострадавшего от укуса клеща врачи должны удалить паразита, обеспечить его доставку на исследование, а в случае заражённости проинформировать пациента. При этом документ не уточняет механизм передачи клеща в лабораторию, поэтому пострадавшие исследуют паразитов за свой счёт.
Общественная палата Белгородской области предлагает сделать исследование клещей бесплатным хотя бы для пациентов из льготных категорий, ведь боррелиоз способен устроить серьёзные проблемы со здоровьем. А риск заражения им в регионе очень реален.
С этой инициативой общественники обратились в департамент здравоохранения и соцзащиты Белгородской области и в Общественную палату РФ, сообщает пресс-служба Общественной палаты Белгородской области.