Победителей фотоконкурса «Семейный альбом» определили в Белгороде

В номинации «Трудовая династия» школьники представили не только фотографии, но и эссе о трудовых подвигах семьи. Победителями здесь стали Алексей Ковалёв (Станция юных техников Алексеевского района) и Дмитрий Назаров (Центр технического творчества и профессионального обучения Старого Оскола), сообщает департамент образования Белгородской области.