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Победителей фотоконкурса «Семейный альбом» определили в Белгороде

20 ноября 2017, 11:15
Конкурс собрал почти 300 участников – школьников от 8 до 17 лет.

Фотоконкурс провёл областной Центр детского (юношеского) технического творчества. Жюри оценивало работы в четырёх номинациях: «Семейный портрет», «Семейные традиции», «Ускользающее наследие», «Трудовая династия».

Победителями в номинации «Семейный портрет» стали Ксения Прудникова (Вейделевский районный Дом детского творчества), Лев Мартынов (Пятницкая школа Волоконовского района) и Руслан Яковлев (Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат).

Ульяна Мокроусова (Уразовская школа №1 Валуйского района), Михаил Стронин (Ракитянская школа №1) и Максим Бурьянов (Разуменская школа №1 Белгородского района) стали лучшими в номинации «Семейные традиции».

В работах номинации «Ускользающее наследие» ребята запечатлели историко-культурный пласт уходящих архитектурных сооружений. Лучше всего это удалось Виктории Логачёвой (средняя школа №19 Старого Оскола), Яне Галицкой (Ракитянская школа №2) и Николаю Муравлёву (школа №1 города Валуйки).

В номинации «Трудовая династия» школьники представили не только фотографии, но и эссе о трудовых подвигах семьи. Победителями здесь стали Алексей Ковалёв (Станция юных техников Алексеевского района) и Дмитрий Назаров (Центр технического творчества и профессионального обучения Старого Оскола), сообщает департамент образования Белгородской области.

Фото департамента образования Белгородской области

#Новости#Фотоконкурс#Школьники#Общество
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