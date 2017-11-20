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Общественники смогут контролировать выборы президента в Белгородской области

20 ноября 2017, 17:06
Госдума приняла изменения в закон «О выборах Президента Российской Федерации» в первом чтении.

Теперь Общественная палата России и региональные общественные палаты смогут назначать наблюдателей в избиркомы. Этими наблюдателями могут стать представители общественных организаций.

Общественная палата Белгородской области уже имеет опыт участия в мониторинге недавних выборов губернатора. Белгородская область – одна из немногих, которая пошла на этот эксперимент и создала рабочую группу по мониторингу избирательного законодательства. Более 200 членов общественных палат вошли в рабочие группы.

Поступают предложения, чтобы закон распространялся и на другие выборы, референдумы. Есть также предложение внести в новый закон и возможность общественным палатам назначать членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса.

Александр Ахтырский, председатель Общественной палаты Белгородской области, заметил, что после принятия закона предстоит проделать немало работы: обучить наблюдателей – это должен быть не просто человек с улицы – и подписать соглашения с общественными организациями на предмет такой работы.

Представители российских общественных объединений, различных фондов обратили внимание на «прорывную» возможность привлечения самых широких слоёв общественности к процессу выборов. Конечно, предстоит ещё много работы, многое нужно подшлифовать. Александр Ахтырский

На сегодняшний день подписано около 15 договоров с общественными организациями. По численному охвату – это порядка 400 тысяч человек, около 10 тысяч из них – активные граждане.

Фактически мы охватываем всё гражданское общество, активные представители которого могут принять участие в этом процессе. И опыт, который уже имеется в Белгородской области, мы сможем реализовать и в марте следующего года. Михаил Бажинов

член Общественной палаты РФ

Пока соглашения носят предварительный характер. После принятия всех нормативных документов с изменениями и дополнениями будет понятен механизм работы.

Законом предусматривается не только введение института наблюдателей, делегированных Общественной палатой, но и вопрос о контроле в помещении для голосования, о запрете проведения ночного голосования – обеспечении прозрачности, легитимности выборного процесса, чтобы можно было с привлечением общественности проконтролировать и ход голосования, и, что самое главное, подсчёт голосов. Михаил Бажинов

Количество наблюдателей, скорее всего, пропишут в законе. На сегодня в Белгородской области зарегистрировано более 2,5 тысячи общественных организаций, активно работающих из них – около 100.

#Новости#Закон о выборах президента#Общественная палата белгородской области#Выборы президента России#Общество
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