Общественники смогут контролировать выборы президента в Белгородской области

Теперь Общественная палата России и региональные общественные палаты смогут назначать наблюдателей в избиркомы. Этими наблюдателями могут стать представители общественных организаций.
Общественная палата Белгородской области уже имеет опыт участия в мониторинге недавних выборов губернатора. Белгородская область – одна из немногих, которая пошла на этот эксперимент и создала рабочую группу по мониторингу избирательного законодательства. Более 200 членов общественных палат вошли в рабочие группы.
Поступают предложения, чтобы закон распространялся и на другие выборы, референдумы. Есть также предложение внести в новый закон и возможность общественным палатам назначать членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса.
Александр Ахтырский, председатель Общественной палаты Белгородской области, заметил, что после принятия закона предстоит проделать немало работы: обучить наблюдателей – это должен быть не просто человек с улицы – и подписать соглашения с общественными организациями на предмет такой работы.
Представители российских общественных объединений, различных фондов обратили внимание на «прорывную» возможность привлечения самых широких слоёв общественности к процессу выборов. Конечно, предстоит ещё много работы, многое нужно подшлифовать. Александр Ахтырский
На сегодняшний день подписано около 15 договоров с общественными организациями. По численному охвату – это порядка 400 тысяч человек, около 10 тысяч из них – активные граждане.
Фактически мы охватываем всё гражданское общество, активные представители которого могут принять участие в этом процессе. И опыт, который уже имеется в Белгородской области, мы сможем реализовать и в марте следующего года. Михаил Бажинов
член Общественной палаты РФ
Пока соглашения носят предварительный характер. После принятия всех нормативных документов с изменениями и дополнениями будет понятен механизм работы.
Законом предусматривается не только введение института наблюдателей, делегированных Общественной палатой, но и вопрос о контроле в помещении для голосования, о запрете проведения ночного голосования – обеспечении прозрачности, легитимности выборного процесса, чтобы можно было с привлечением общественности проконтролировать и ход голосования, и, что самое главное, подсчёт голосов. Михаил Бажинов
Количество наблюдателей, скорее всего, пропишут в законе. На сегодня в Белгородской области зарегистрировано более 2,5 тысячи общественных организаций, активно работающих из них – около 100.