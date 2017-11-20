Общественники смогут контролировать выборы президента в Белгородской области

Законом предусматривается не только введение института наблюдателей, делегированных Общественной палатой, но и вопрос о контроле в помещении для голосования, о запрете проведения ночного голосования – обеспечении прозрачности, легитимности выборного процесса, чтобы можно было с привлечением общественности проконтролировать и ход голосования, и, что самое главное, подсчёт голосов. Михаил Бажинов