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Новогодний отдых в Белгороде – один из самых дешёвых в России

20 ноября 2017, 12:53
Туристы останавливаются здесь в среднем на полтора дня и отдают за жильё меньше 2000 рублей в сутки.

В топ-10 популярных городов, где можно экономно отдохнуть в новогодние праздники, также попали Смоленск, Великий Новгород, Воронеж, Саратов, Новосибирск, Ижевск, Чебоксары, Липецк и Киров, сообщает портал Tvil.ru.

Рейтинг составили, проанализировав брони гостиниц и квартир на период с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года.

Напомним, в октябре белгородские проекты получили премию Russian Event Awards — 2017 в сфере событийного туризма, а горничная из Борисовского района Татьяна Дёмина стала лучшей горничной России по версии Ростуризма.

#Новости#Новый год#Новогодние каникулы#Город
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