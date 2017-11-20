Новогодний отдых в Белгороде – один из самых дешёвых в России

В топ-10 популярных городов, где можно экономно отдохнуть в новогодние праздники, также попали Смоленск, Великий Новгород, Воронеж, Саратов, Новосибирск, Ижевск, Чебоксары, Липецк и Киров, сообщает портал Tvil.ru.
Рейтинг составили, проанализировав брони гостиниц и квартир на период с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года.
Напомним, в октябре белгородские проекты получили премию Russian Event Awards — 2017 в сфере событийного туризма, а горничная из Борисовского района Татьяна Дёмина стала лучшей горничной России по версии Ростуризма.