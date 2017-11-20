Белгородцы отслужили в элитном подразделении спецназа ВДВ Вооружённых сил России

К восьми часам на железнодорожный вокзал спешили люди с цветами, шарами и шампанским. Сегодня у них праздник – домой вернутся трое парней из 45-й отдельной гвардейской бригады специального назначения. Дмитрий Звягинцев, Артём Беличенко и Алексей Волошенко – главные виновники торжества.
Среди подразделений отечественного спецназа 45-я бригада воздушно-десантных войск является самой молодой в составе ВДВ Российской Федерации. Часть относят к элитным спецназовским войскам. Среди призывников, желающих пополнить ряды, огромная конкуренция.
Я испытываю за своего сына чувство радости и гордости, потому что он отслужил в таких войсках, как 45-я бригада.Там очень серьёзный отбор. Ребята сдают нормативы, которые даже среднему спортсмену не под силу, то есть тут надо основательно готовиться, придерживаться правильного питания, ежедневно тренироваться по несколько часов. В прошлом году из 15 отобрались только 3 человека. Дмитрий вообще спортсмен, но он готовился к армии ежедневно: в пять утра вставал, по утрам бегал, выполнял физические упражнения, занимался. Наталья Звягинцева
мама Дмитрия Звягинцева
Девушка Дмитрия сквозь слёзы рассказала о том, как волнительно встречать молодого человека. И, несмотря на то, что они общались в интернете, преодолеть расстояние очень трудно. «Я так же плакала, когда мы провожали его. Ему было очень тяжело поначалу, потом он долго привыкал, а потом чувствовал, что ему осталось меньше месяца и наконец-то домой», – поделилась Анастасия.
До недавнего времени белгородцы не служили в этом элитном подразделении. Конкурс очень большой. Например, из 400 призывников этого года, отправившихся служить из Старого Оскола, в эту воинскую часть направили только три человека.
Мы очень рады возвращению нашего сына. Год пролетел незаметно, мы гордимся им, что отслужил в таких элитных и тяжёлых войсках спецназа ВДВ и получил ещё звание ефрейтора. Лариса Волошенко
мама Алексея Волошенко
Высокие критерии отбора соответствуют девизу гвардейской бригады «Побеждает сильнейший!». Требования позволяют выявить лучших. Каждый военнослужащий, впервые попавший в бригаду, должен пройти тщательную проверку физических и медицинских показателей, в обязательном порядке все призывники должны пройти психологическое обследование, где определяется уровень нервно-психической устойчивости, психологической готовности к выполнению различных задач учебно-боевой деятельности, умение противостоять стрессу и способность к работе в команде. Не отвечающие заданным критериям или испугавшиеся трудностей в спецназе не задерживаются.
Что касается занятий, то десантники-спецназовцы осваивали не только практические навыки, но и теоретический курс военного дела.
Я очень горжусь, что служил в 45-й специальной бригаде. Этот год был насыщенный. За всю службу мне есть что вспомнить: у нас было много выходов, занятий, воздушно-десантная подготовка. У меня уже есть высшее образования по специальности «таможенное дело», в будущем я бы хотел получить юридическое образование. Алексей Волошенко
На базе воинской части регулярно проводятся юношеские соревнования. За год службы Артём Беличенко участвовал в сборах по боксу. Он ездил на разные соревнования в Псков, Анапу, Москву и занимал призовые места. Артём является чемпионом бригады.
Армия изменила мои взгляды на жизнь, дала мне больше уверенности в себе, я стал более ответственным. Служба была нелёгкой, были трудности, но теперь после армии у меня нет невыполнимых задач. Я всем советую служить в воздушно-десантных войсках. Призывникам желаю терпения и сил, которые позволят достойно пройти этот нелёгкий путь. У нас были тяжёлые дни, но мы справились со всем, мы перенесли все тяготы воинской службы. Артём Беличенко
В планах у десантника – устроиться на высокооплачиваемую работу, завести семью, построить дом и посадить дерево. Друг Артёма также отслужил в вооружённых силах и как никто понимает его.
Я сам через это прошёл. Вы знаете, это как один раз женишься, и точно так же срочная служба в жизни бывает один раз. Будет по контракту, но это совсем другое уже. Срочная служба один раз. Это незабываемое время, жизненный опыт. Константин Черкашин
Парни уверены в том, что сама по себе служба в армии меняет человека, образ жизни. 45-я отдельная гвардейская бригада специального назначения позволила им пройти настоящую школу мужества.
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