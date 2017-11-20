Белгородцы отслужили в элитном подразделении спецназа ВДВ Вооружённых сил России

Армия изменила мои взгляды на жизнь, дала мне больше уверенности в себе, я стал более ответственным. Служба была нелёгкой, были трудности, но теперь после армии у меня нет невыполнимых задач. Я всем советую служить в воздушно-десантных войсках. Призывникам желаю терпения и сил, которые позволят достойно пройти этот нелёгкий путь. У нас были тяжёлые дни, но мы справились со всем, мы перенесли все тяготы воинской службы. Артём Беличенко