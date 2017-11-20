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Белгородцы отслужили в элитном подразделении спецназа ВДВ Вооружённых сил России

20 ноября 2017, 11:44
Этой осенью из Белгородской области отправятся служить более 2000 призывников. Кому-то ещё предстоит пройти службу в вооружённых силах, а кто-то уже, исполнив долг перед Отчизной, вернулся домой.

К восьми часам на железнодорожный вокзал спешили люди с цветами, шарами и шампанским. Сегодня у них праздник – домой вернутся трое парней из 45-й отдельной гвардейской бригады специального назначения. Дмитрий Звягинцев, Артём Беличенко и Алексей Волошенко – главные виновники торжества.

Среди подразделений отечественного спецназа 45-я бригада воздушно-десантных войск является самой молодой в составе ВДВ Российской Федерации. Часть относят к элитным спецназовским войскам. Среди призывников, желающих пополнить ряды, огромная конкуренция.

Я испытываю за своего сына чувство радости и гордости, потому что он отслужил в таких войсках, как 45-я бригада.Там очень серьёзный отбор. Ребята сдают нормативы, которые даже среднему спортсмену не под силу, то есть тут надо основательно готовиться, придерживаться правильного питания, ежедневно тренироваться по несколько часов. В прошлом году из 15 отобрались только 3 человека. Дмитрий вообще спортсмен, но он готовился к армии ежедневно: в пять утра вставал, по утрам бегал, выполнял физические упражнения, занимался. Наталья Звягинцева

мама Дмитрия Звягинцева

Девушка Дмитрия сквозь слёзы рассказала о том, как волнительно встречать молодого человека. И, несмотря на то, что они общались в интернете, преодолеть расстояние очень трудно. «Я так же плакала, когда мы провожали его. Ему было очень тяжело поначалу, потом он долго привыкал, а потом чувствовал, что ему осталось меньше месяца и наконец-то домой», – поделилась Анастасия.

До недавнего времени белгородцы не служили в этом элитном подразделении. Конкурс очень большой. Например, из 400 призывников этого года, отправившихся служить из Старого Оскола, в эту воинскую часть направили только три человека.

Мы очень рады возвращению нашего сына. Год пролетел незаметно, мы гордимся им, что отслужил в таких элитных и тяжёлых войсках спецназа ВДВ и получил ещё звание ефрейтора. Лариса Волошенко

мама Алексея Волошенко

Высокие критерии отбора соответствуют девизу гвардейской бригады «Побеждает сильнейший!». Требования позволяют выявить лучших. Каждый военнослужащий, впервые попавший в бригаду, должен пройти тщательную проверку физических и медицинских показателей, в обязательном порядке все призывники должны пройти психологическое обследование, где определяется уровень нервно-психической устойчивости, психологической готовности к выполнению различных задач учебно-боевой деятельности, умение противостоять стрессу и способность к работе в команде. Не отвечающие заданным критериям или испугавшиеся трудностей в спецназе не задерживаются.

Что касается занятий, то десантники-спецназовцы осваивали не только практические навыки, но и теоретический курс военного дела.

Я очень горжусь, что служил в 45-й специальной бригаде. Этот год был насыщенный. За всю службу мне есть что вспомнить: у нас было много выходов, занятий, воздушно-десантная подготовка. У меня уже есть высшее образования по специальности «таможенное дело», в будущем я бы хотел получить юридическое образование. Алексей Волошенко

На базе воинской части регулярно проводятся юношеские соревнования. За год службы Артём Беличенко участвовал в сборах по боксу. Он ездил на разные соревнования в Псков, Анапу, Москву и занимал призовые места. Артём является чемпионом бригады.

Армия изменила мои взгляды на жизнь, дала мне больше уверенности в себе, я стал более ответственным. Служба была нелёгкой, были трудности, но теперь после армии у меня нет невыполнимых задач. Я всем советую служить в воздушно-десантных войсках. Призывникам желаю терпения и сил, которые позволят достойно пройти этот нелёгкий путь. У нас были тяжёлые дни, но мы справились со всем, мы перенесли все тяготы воинской службы. Артём Беличенко

В планах у десантника – устроиться на высокооплачиваемую работу, завести семью, построить дом и посадить дерево. Друг Артёма также отслужил в вооружённых силах и как никто понимает его.

Я сам через это прошёл. Вы знаете, это как один раз женишься, и точно так же срочная служба в жизни бывает один раз. Будет по контракту, но это совсем другое уже. Срочная служба один раз. Это незабываемое время, жизненный опыт. Константин Черкашин

Парни уверены в том, что сама по себе служба в армии меняет человека, образ жизни. 45-я отдельная гвардейская бригада специального назначения позволила им пройти настоящую школу мужества.

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#Новости#Спецназ#Служба в армиии#Вооруженные силы#Вдв#Общество
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