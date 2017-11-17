В драмтеатре Белгорода репетируют проекты о Щепкине и Рязанове и спектакль для фестиваля Минобороны

Сейчас в театре репетируют новые проекты, поставленные по программе «Молодёжный аспект в развитии театральной жизни Белгородской области». Это проект для театрального музея, посвящённый Михаилу Щепкину, и театрализованный концерт по песням из фильмов Эльдара Рязанова и его поэтическим текстам.