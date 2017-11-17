Bel.ru
ГлавноеВсе новости

В драмтеатре Белгорода репетируют проекты о Щепкине и Рязанове и спектакль для фестиваля Минобороны

17 ноября 2017, 15:47
Предыдущая премьера БГАДТ им. М. С. Щепкина состоялась в минувшие выходные: белгородские театралы увидели новую постановку «Идиот» петербургского режиссёра Семёна Спивака.

Театральный критик и шеф-редактор журналов «Страстной бульвар, 10» и «Иные берега» Наталья Старосельская считает, что щепкинской труппе удалось проникнуть в «космос Достоевского» и передать эти ощущения зрителям.

Сейчас в театре репетируют новые проекты, поставленные по программе «Молодёжный аспект в развитии театральной жизни Белгородской области». Это проект для театрального музея, посвящённый Михаилу Щепкину, и театрализованный концерт по песням из фильмов Эльдара Рязанова и его поэтическим текстам.

22 ноября БГАДТ представит ещё одну премьеру этого сезона — спектакль «Зыковы» по пьесе Максима Горького — на IV Открытом фестивале военных драмтеатров Минобороны «Звёздная маска». «Зыковых» в постановке главного режиссёра Центрального академического театра российской армии Бориса Морозова покажут на большой сцене ЦАТРА.

Вернувшись из столицы, белгородская труппа начнёт репетировать «Волки и овцы» Александра Островского. Пьесу ставит ярославский режиссёр Александр Кузин, для зрителей её сыграют через три-четыре месяца.

Новогоднюю интермедию и спектакль «Ошибка Дедушки Мороза», поставленные главным режиссёром БГАДТ Виталием Бгавиным, покажут с 23 декабря по 8 января, сообщается на сайте театра.

#Новости#Бгадт#Театр#Культура
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18