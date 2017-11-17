В драмтеатре Белгорода репетируют проекты о Щепкине и Рязанове и спектакль для фестиваля Минобороны

Театральный критик и шеф-редактор журналов «Страстной бульвар, 10» и «Иные берега» Наталья Старосельская считает, что щепкинской труппе удалось проникнуть в «космос Достоевского» и передать эти ощущения зрителям.
Сейчас в театре репетируют новые проекты, поставленные по программе «Молодёжный аспект в развитии театральной жизни Белгородской области». Это проект для театрального музея, посвящённый Михаилу Щепкину, и театрализованный концерт по песням из фильмов Эльдара Рязанова и его поэтическим текстам.
22 ноября БГАДТ представит ещё одну премьеру этого сезона — спектакль «Зыковы» по пьесе Максима Горького — на IV Открытом фестивале военных драмтеатров Минобороны «Звёздная маска». «Зыковых» в постановке главного режиссёра Центрального академического театра российской армии Бориса Морозова покажут на большой сцене ЦАТРА.
Вернувшись из столицы, белгородская труппа начнёт репетировать «Волки и овцы» Александра Островского. Пьесу ставит ярославский режиссёр Александр Кузин, для зрителей её сыграют через три-четыре месяца.
Новогоднюю интермедию и спектакль «Ошибка Дедушки Мороза», поставленные главным режиссёром БГАДТ Виталием Бгавиным, покажут с 23 декабря по 8 января, сообщается на сайте театра.