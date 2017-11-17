Bel.ru
ГлавноеВсе новости

«Умные» камеры установят на вокзалах, площадях и в парках Белгорода

17 ноября 2017, 12:20
Всего в список вошли 23 места массового пребывания людей.

Общественные места областного центра оборудуют новой системой «След» с функцией распознавания лиц, рассказал начальник управления ГОЧС Белгорода Виктор Баранов. В первую очередь камеры заработают на авто- и железнодорожном вокзале, Соборной и Музейной площади, парке Победы, Белгородском Арбате.

Существующая сеть видеокамер управляется операторами. Система «След» сможет автоматически следить за людьми в кадре, реагировать на громкие звуки, подавать сигнал.

В десяти точках въезда и выезда в Белгород установлена система автомониторинга с возможностью распознавания номеров.

Теперь весь поток транспорта находится под контролем. При необходимости в режиме онлайн можно определить конкретный автомобиль или быстро поднять архив при проведении оперативно-разыскных мероприятий. Виктор Баранов

Системы видеонаблюдения будут интегрированы в «Единую дежурно-диспетчерскую службу». Сегодня к ЕДДС подключено уже 197 видеокамер. Службы безопасности города планируют установить на Вокзальной площади терминал экстренной связи «Пассажир – полиция», сообщает сайт городской администрации.

#Новости#Видеонаблюдение#Система след#Гочс#Апк безопасный город#Еддс#Город
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18