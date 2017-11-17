«Умные» камеры установят на вокзалах, площадях и в парках Белгорода

Общественные места областного центра оборудуют новой системой «След» с функцией распознавания лиц, рассказал начальник управления ГОЧС Белгорода Виктор Баранов. В первую очередь камеры заработают на авто- и железнодорожном вокзале, Соборной и Музейной площади, парке Победы, Белгородском Арбате.
Существующая сеть видеокамер управляется операторами. Система «След» сможет автоматически следить за людьми в кадре, реагировать на громкие звуки, подавать сигнал.
В десяти точках въезда и выезда в Белгород установлена система автомониторинга с возможностью распознавания номеров.
Теперь весь поток транспорта находится под контролем. При необходимости в режиме онлайн можно определить конкретный автомобиль или быстро поднять архив при проведении оперативно-разыскных мероприятий. Виктор Баранов
Системы видеонаблюдения будут интегрированы в «Единую дежурно-диспетчерскую службу». Сегодня к ЕДДС подключено уже 197 видеокамер. Службы безопасности города планируют установить на Вокзальной площади терминал экстренной связи «Пассажир – полиция», сообщает сайт городской администрации.