Центр профилактики детского дорожно-транспортного травматизма появился в Белгородской области

Местом дислокации основного оборудования станет Центр патриотического воспитания молодёжи Новооскольского района. Что касается мобильной составляющей проекта – это автомобиль, внутри которого находятся проектор, велосипеды, самокаты, конусы, демонстрационные стенды, столы-макеты, светофоры, искусственные неровности, манекен человека, на котором можно проходить обучение первой медицинской помощи – всё то, что необходимо для занятий со школьниками.
Это не просто автомобиль, который перевозит оборудование, – это целая методика, которая позволяет проводить эффективные, интересные занятия с нашими детьми. Автомобиль рассчитан на водителя и ещё шестерых пассажиров. В грузовом кузове есть определённая навигация: каждая деталь имеет своё место. В автомобиле есть две розетки на 220 вольт, велосипеды, самокаты, конусы, которые позволяют смоделировать абсолютно любую ситуацию. Автомобиль и сам является частью тренинга. В 16 лет ребёнку позволительно идти учиться на водителя. На этом автомобиле мы показываем азы, которые ему необходимо получить – квадратичную зависимость тормозного пути. Дмитрий Стебаков старший тренер Экспертного центра «Движение без опасности»
По его словам, водители зачастую превышают скорость на участке дороги, где стоит знак «40 км/ч», автомобилисты двигаются со скоростью – 59-60 км/ч. Чтобы показать опасность превышения скорости и увеличение дистанции тормозного пути, участники эксперимента разгоняются на машине до скорости 20 км/ч, замеряют тормозной путь, а потом преподаватель предлагает рассчитать тормозной путь, если увеличить скорость в два раза. Как правило, участники эксперимента не угадывают с результатом, автомобиль уезжает в четыре раза дальше предположенного.
Цель такого центра – формирование культуры безопасности детей на дорогах. «Лаборатория безопасности» – это интерактивный проект, позволяющий ребёнку погрузиться в осознанное понимание опасностей на дороге. Всё необходимое тематическое оборудование мобильных автоплощадок для обучения школьников и специализированный автомобиль передали в распоряжение области на безвозмездной основе.
Блоки просветительской программы рассчитаны на детей от пяти до 16 и старше. Самая младшая аудитория – мальчики и девочки 5-8 лет, которые передвигаются со взрослыми. Здесь занятия будут строиться по четырём направлениям. «Двухколёсный транспорт», то есть выбор безопасных мест для катания, правильная экипировка и оснащение велосипедов, взаимодействие с другими участниками дорожного движения. В направлении «Пешеходы» дети будут изучать типовые ситуации с помощью игровых инструментов. Когда 5-8-летние белгородцы в рамках этой программы будут примерять на себя роль «пассажира», они узнают о безопасном месте в автомобиле, о том, что отвлекает водителя, как следует ждать общественный транспорт на остановках и как следует вести себя в нём. Кроме этого маленьких белгородцев научат первой помощи, мерам самозащиты и оповещению работников МЧС об опасной ситуации.
Для самостоятельных детей-пешеходов – это школьники 9-13 лет – одной из главных проблем является расфокусированное внимание и невозможность комплексно оценить ситуацию, считают эксперты проекта. Задача этой части программы – рассказать о последовательности возникновения опасных ситуаций и научить школьников действовать в зависимости от ситуации: взаимодействие с пешеходами и водителями, правила пользования средствами пассивной безопасности и правила оказания первой медпомощи.
Для будущих водителей – старшеклассников придумано пять направлений: к уже привычным «двухколёсный транспорт», «пешеходы», «пассажиры» и «первая помощь» добавилось направление «водители». Это курс подготовки в автошколе.
Сегодняшний проект важный и ценный. Этот проект детально проработан, учитывая все психологические и педагогические особенности преподавания для детей. Конечно, те классические методы, которые использованы в образовании по преподаванию правил дорожного движения, ещё значимы, но уже не полностью могут удовлетворить те потребности детей, которые существуют. Такой проект станет неким новшеством. Даже само название проекта «Лаборатория безопасности»: лаборатория – это некоторое производство, которое должно выдать определённый продукт. Этим продуктом будет безопасность на российских дорогах. Галина Пятых уполномоченный по правам ребёнка в Белгородской области
Реализуется проект в рамках выполнения «майских» указов президента России по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Осуществляют его Российский союз автостраховщиков совместно с МВД России, Минобрнауки, Минтранспорта при поддержке Экспертного центра «Движение без опасности». В России таких центров будет 30. Отбирались регионы-участники по конкурсу. Первая волна открытия таких центров была в прошлом году. Тогда появились первые десять центров «Лаборатории безопасности» в Костромской, Воронежской, Тульской, Калужской, Ярославской, Тамбовской, Владимирской, Смоленской и Ленинградских областях, а также в республике Хакасия.
С ноября этого года стартует вторая волна. Её география также насчитывает 10 субъектов РФ, в том числе и Белгородскую область.
Из всех наших общеобразовательных учреждений три четверти имеют классы безопасности дорожного движения. Более шести тысяч детей вовлечены в эту работу и являются юными инспекторами дорожного движения. Безопасность на дорогах – это, пожалуй, та тема, которая объединяет всех нас: и мы, и работники ГИБДД заинтересованы в том, чтобы дети не получали травмы на дорогах. Только за 2017 год нами совместно было проведено более 11 тысяч мероприятий, в которых участвовали 140 тысяч детей и подростков. Это та работа, которая не должна останавливаться ни на один день. Наталия Полуянова заместитель губернатора Белгородской области, начальник департамента образования региона
Статистика
В январе-октябре в Белгородской области произошло 121 ДТП с детьми до 16 лет, в которых пострадали 129 несовершеннолетних. Причём 51 ДТП было с детьми-пешеходами, а 56 – с детьми-пассажирами.
По информации регионального ГИБДД, 100 из 121 ДТП с участием детей произошли из-за того, что водители не соблюдали ПДД.
В то же время за первые десять месяцев на дорогах области ни один ребёнок не погиб.
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