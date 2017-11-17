Центр профилактики детского дорожно-транспортного травматизма появился в Белгородской области

Блоки просветительской программы рассчитаны на детей от пяти до 16 и старше. Самая младшая аудитория – мальчики и девочки 5-8 лет, которые передвигаются со взрослыми. Здесь занятия будут строиться по четырём направлениям. «Двухколёсный транспорт», то есть выбор безопасных мест для катания, правильная экипировка и оснащение велосипедов, взаимодействие с другими участниками дорожного движения. В направлении «Пешеходы» дети будут изучать типовые ситуации с помощью игровых инструментов. Когда 5-8-летние белгородцы в рамках этой программы будут примерять на себя роль «пассажира», они узнают о безопасном месте в автомобиле, о том, что отвлекает водителя, как следует ждать общественный транспорт на остановках и как следует вести себя в нём. Кроме этого маленьких белгородцев научат первой помощи, мерам самозащиты и оповещению работников МЧС об опасной ситуации.