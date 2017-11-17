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Новооскольская школа искусств имени Платонова вошла в российский топ-50

17 ноября 2017, 17:36
На торжественной церемонии в московском театре «Геликон-опера» директору Алексею Ивницкому вручили диплом победителя общероссийского конкурса лучших детских школ искусств и сертификат на пополнение библиофонда школы.

Кроме того, лауреатами стали преподаватели ДШИ № 1 Белгорода Евгений Шляхов и ДШИ села Монаково в Старооскольском горокруге Любовь Кристиненко. Также на творческом смотре конкурса победили воспитанники этих школ Артём Чкирин и Антонина Дюкарева.

Лучшие школы выбрали, изучив документацию учреждений, видеовизитки, методические программы, уровень достижений учеников, материально-техническое обеспечение, показатели успешности выпускников, сообщает администрация Новооскольского района.

Минкульт ежегодно оценивает ДШИ при реализации «Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2015-2020 годы».


#Новости#Новый Оскол#Школа искусств#Культура
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