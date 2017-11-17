Новооскольская школа искусств имени Платонова вошла в российский топ-50

Кроме того, лауреатами стали преподаватели ДШИ № 1 Белгорода Евгений Шляхов и ДШИ села Монаково в Старооскольском горокруге Любовь Кристиненко. Также на творческом смотре конкурса победили воспитанники этих школ Артём Чкирин и Антонина Дюкарева.
Лучшие школы выбрали, изучив документацию учреждений, видеовизитки, методические программы, уровень достижений учеников, материально-техническое обеспечение, показатели успешности выпускников, сообщает администрация Новооскольского района.
Минкульт ежегодно оценивает ДШИ при реализации «Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2015-2020 годы».