Новооскольская школа искусств имени Платонова вошла в российский топ-50

Кроме того, лауреатами стали преподаватели ДШИ № 1 Белгорода Евгений Шляхов и ДШИ села Монаково в Старооскольском горокруге Любовь Кристиненко. Также на творческом смотре конкурса победили воспитанники этих школ Артём Чкирин и Антонина Дюкарева.