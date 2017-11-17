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Ненависть к умершей бабушке заставила белгородца разрушить её могилу

17 ноября 2017, 17:56
За это мужчина понесёт наказание в виде 240 часов обязательных работ.

Вечером 29 сентября в городе Строителе Яковлевского района Белгородской области мужчина пришёл на кладбище к могиле своей бабушки, взял тротуарную плитку и стал наносить удары по надмогильному сооружению. Мотивом к такому поступку стала личная неприязнь к умершей родственнице.

Мировой суд Яковлевского района признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 244 УК РФ «Повреждение надмогильных сооружений». Однако суд признал в качестве смягчающих обстоятельств полное признание подсудимым вины, активное участие в раскрытии и расследовании преступления.

С учётом этих обстоятельств суд назначил мужчине наказание в виде 240 часов обязательных работ, сообщает областная прокуратура.

#Новости#Прокуратура#Могила#Общество
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