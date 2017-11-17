Ненависть к умершей бабушке заставила белгородца разрушить её могилу

Вечером 29 сентября в городе Строителе Яковлевского района Белгородской области мужчина пришёл на кладбище к могиле своей бабушки, взял тротуарную плитку и стал наносить удары по надмогильному сооружению. Мотивом к такому поступку стала личная неприязнь к умершей родственнице.