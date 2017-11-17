Набережная Везёлки обновлена на 75 % в Белгороде

ДВОРЫ
В рамках «Комфортной городской среды» у нас заканчивается пилотный этап реализации проекта на 2017 год, в котором участвуют четыре муниципальных образования. Завершается благоустройство 43 территорий. По итогам экономии в программу добавили две территории: в Белгородском районе и в Белгороде. Таким образом, по факту выполнено 45 дворовых территорий. Ирина Маматова консультант отдела департамента ЖКХ Белгородской области
В ходе работы было отмечено, что в программу обновления вошли пять общественных территорий. Четыре из них уже готовы. Пятая – эта набережная Везёлки в Белгороде. Там работы будут завершаться к концу декабря.
Мы считаем, что на сегодняшний день реализация проекта прошла успешно. Занимаем лидирующие позиции по России. Мы готовы трудиться дальше с учётом опыта. Выводы из работы в 2017 году мы сделали. Ирина Маматова консультант отдела департамента ЖКХ Белгородской области
БЕЛГОРОД. НАБЕРЕЖНАЯ
По словам главы департамента городского хозяйства мэрии областного центра Сергея Куликова, на сегодняшний день ремонт всех 25 дворов – участников программы в Белгороде фактически закончен. В одном из дворов осталось поставить 12 урн, в два других – завезти чернозём.
Все дворы у нас будут завершены к 1 декабря с учётом этих маленьких недоработок. По набережнойвыполнено работ на 75 % к плану. Объект будет переходящий на следующий год. Средства в бюджете сейчас планируются. В этом году по плановым цифрам мы закончим набережную к 20 декабря. Сергей Куликов руководитель департамента городского хозяйства мэрии Белгорода
В городской казне на 2018 год запланированы и деньги на следующий этап ремонта дворов.
Городские власти, сообщил Сергей Куликов, нашли пути взаимодействия с жильцами домов. Это помогает оперативно устранять мелкие недостатки ремонта. Один из принципиально важных этапов всей работы – это обсуждение дизайн-проекта.
Над этим мы сейчас работаем, чтобы в 2018 году приступить к строительству с полным согласием сторон, чтобы не было противоречий. Народ у нас часто инертный. Никто не ходит обсуждать в начальной стадии. Но когда всё начинает строиться, возникают десятки и десятки пожеланий. Но в любом случае наш настрой в том, что это должно быть сделано именно для людей. Сергей Куликов руководитель департамента городского хозяйства мэрии Белгорода
Активность горожан в плане участия в программе ремонта дворов со временем возрастает. В конкурсе на 2017 год участвовало 73 заявки, на участие в программе 2018 года поступило 208 заявок.
МАГАЗИНЫ
В ходе заседания секции белгородского штаба ОНФ была затронута тема строительства магазинов в Стрелецкоми МайскомБелгородского района.
По информации сопредседателя штаба Александра Ахтырского, жители села протестуют против того, что магазины возводятся слишком близко к жилым домам.
Были проведены публичные слушания по вопросу изменения градостроительного плана. Граждане в них участвовали. Но когда началось строительство объекта вблизи многоквартирного жилого дома, люди вышли на митинг. Оказалось, что для строительства торгового центра около жилого дома общественное обсуждение не требуется. Создана социальная напряжённость. Александр Ахтырский сопредседатель регионального штаба ОНФ в Белгородской области
Общественники решили проработать вопрос более детально с помощью коллег из областного департамента жилищно-коммунального хозяйства.
СВАЛКИ
С начала 2017 года активисты Общероссийского народного фронта запустили экологический проект «Генеральная уборка». Он посвящён поиску и ликвидации несанкционированных свалок. Была составлена интерактивная карта свалок.
По моему мнению, проект сработал очень хорошо. Нашли способ вести дело от начала до завершения. Активисты отмечают, что свалки постепенно убираются. Хотя случается, когда на месте убранных появляются новые горы мусора. Александр Ахтырский сопредседатель регионального штаба ОНФ в Белгородской области
Белгородские активисты нанесли на интерактивную карту 78 свалок. К сегодняшнему дню из них было ликвидировано 55. 23 находятся в работе.
Мы с коллегами с начала года выезжали на свалки, фиксировали их. Надо отдать должное: реакция по нашим сигналам проходила быстро. Первую большую свалку мы обнаружили в Корочанском районе, вопрос оказался на контроле губернатора. Ездили туда через две-три недели, видели, какая техника туда зашла, как убирали отходы. Очень быстро свалки ликвидируют в Белгородском районе. Вячеслва Саламасов активист регионального штаба ОНФ в Белгородской области
ВОСПИТАНИЕ И ШТРАФЫ
В качестве эффективных мер противодействия появлений стихийных свалок участники конференции белгородского штаба ОНФ назвали экологически ориентированное воспитание детей, начиная с детского сада, и ужесточение санкций за выбрасывание мусора в неположенном месте.
Государство за каждым вывезти мусор не сможет, если мы за это не будем платить. Если мы наставим на каждом углу мусорных баков – в лесу, или возле каждой рекреационной зоны – у нас и будут вокруг одни мусорки. Коммунхозы не успеют это всё вывозить. Нам с вами нужно научиться самим за собой выносить мусор. Владимир Щендрыгин начальник управления лесами Белгородской области
Проект Общероссийского народного фронта по выявлению и ликвидации незаконных свалок будет продолжаться.