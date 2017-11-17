Набережная Везёлки обновлена на 75 % в Белгороде

Над этим мы сейчас работаем, чтобы в 2018 году приступить к строительству с полным согласием сторон, чтобы не было противоречий. Народ у нас часто инертный. Никто не ходит обсуждать в начальной стадии. Но когда всё начинает строиться, возникают десятки и десятки пожеланий. Но в любом случае наш настрой в том, что это должно быть сделано именно для людей. Сергей Куликов руководитель департамента городского хозяйства мэрии Белгорода