Известные горожане проведут серию экскурсий по Белгороду

В общении с каждым человеком проникаешься его взглядом на этот мир. Ведь на всё вокруг мы смотрим своими глазами. И, конечно, всем есть, что рассказать в, казалось бы, привычном для всех городе. Главное в проекте «Свой взгляд» – личность человека и его отношение к миру. Из общения с людьми, из их горящего взгляда, из восторга от того, что они любят своё дело, и родилась идея о таких путешествиях. Артём Ваганов
Первая экскурсия прошла на прошлых выходных. Органист, карильонист Тимур Халиуллин прогулялся с детьми и их родителями по центру города, в парке Победы сыграл им колокольный благовест, а в филармонии рассказал и показал, как устроен орган.
Такие «прогулки» планируют проводить раз в две недели. 26 ноября участницей проекта «Свой взгляд» станет руководитель студии «Весы» Татьяна Климачкова. Она расскажет о своём Белгороде и организует в студии медитацию и небольшую театральную импровизацию.