Известные горожане проведут серию экскурсий по Белгороду

В общении с каждым человеком проникаешься его взглядом на этот мир. Ведь на всё вокруг мы смотрим своими глазами. И, конечно, всем есть, что рассказать в, казалось бы, привычном для всех городе. Главное в проекте «Свой взгляд» – личность человека и его отношение к миру. Из общения с людьми, из их горящего взгляда, из восторга от того, что они любят своё дело, и родилась идея о таких путешествиях. Артём Ваганов