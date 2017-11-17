Билеты в плацкартные вагоны возвращаются в продажу

Тарифы на этот вид перевозок государство определяет каждый год. В этом году процесс урегулирования затянулся, поэтому перевозчики приостановили продажу билетов за 60 суток, пока не вышел приказ ФАСа об уровне тарифов на 2018 год. Однако билеты в купе и спальный вагон продавали в привычном режиме.
ФАС решил сохранить тарифы на уровне 2017 года. После этого продажа билетов в плацкартные и общие вагоны на первые дни 2018 года возобновилась.
При этом железнодорожники сохранили глубину продажи проездных документов, которая составляет 60 суток. Поэтому 17 ноября в продажу поступили билеты до 15 января 2018 года включительно, сообщает «Российская газета».