Билеты в плацкартные вагоны возвращаются в продажу

Тарифы на этот вид перевозок государство определяет каждый год. В этом году процесс урегулирования затянулся, поэтому перевозчики приостановили продажу билетов за 60 суток, пока не вышел приказ ФАСа об уровне тарифов на 2018 год. Однако билеты в купе и спальный вагон продавали в привычном режиме.