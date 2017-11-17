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Билеты в плацкартные вагоны возвращаются в продажу

17 ноября 2017, 09:50
Билеты будут продавать по старым ценам, хотя ранее предлагали индексировать тариф на уровень инфляции.

Тарифы на этот вид перевозок государство определяет каждый год. В этом году процесс урегулирования затянулся, поэтому перевозчики приостановили продажу билетов за 60 суток, пока не вышел приказ ФАСа об уровне тарифов на 2018 год. Однако билеты в купе и спальный вагон продавали в привычном режиме.

ФАС решил сохранить тарифы на уровне 2017 года. После этого продажа билетов в плацкартные и общие вагоны на первые дни 2018 года возобновилась.

При этом железнодорожники сохранили глубину продажи проездных документов, которая составляет 60 суток. Поэтому 17 ноября в продажу поступили билеты до 15 января 2018 года включительно, сообщает «Российская газета».

#Новости#Вагон#Плацкартный вагон#Билеты#Общество
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