Полмиллиона рублей выплатит страховая компания, отказавшая в компенсации по ОСАГО

Позже страховой портфель «УралСиб», включая неисполненные обязательства, перешёл к СК «Опора». Однако и здесь потерпевшему не заплатили, и он подал иск в суд. Суд обязал «Опору» выплатить в пользу истца страховое возмещение, неустойку, судебные расходы, компенсацию морального вреда и штраф на общую сумму 500 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Белгородского райсуда.