Медицинскому колледжу НИУ «БелГУ» исполнилось 85 лет

Наш медицинский колледж – это хорошая медицинская школа. Все, кто через неё прошёл, нашли своё место в жизни и стали настоящими профессионалами и гражданами. И я выделяю две традиции, которые уже сформировались. Первая – связь образования с практикой. Большое спасибо врачам, которые позволяют и помогают проводить практические занятия в отделениях больниц, чтобы студенты могли как можно лучше освоить профессию. И вторая – связь образования с воспитанием. Ведь в стенах колледжа воспитываются люди, которые гордо несут звание «сестра милосердия». Пусть сейчас так и не говорят. А жаль. Олег Полухин