100-летнюю липу с шестью стволами просят спасти жители Белгородского района

По рассказам местных жителей, липе больше 100 лет. Сейчас у дерева грозой срезана верхушка, высыхает кора, ствол местами коррозионный. Для того, чтобы спасти дерево и рассказать о местной живой достопримечательности на всю страну, местные жители подали заявку на участие во Всероссийской программе «Деревья – памятники живой природы». Если комиссия удовлетворит заявку, «шестилипку» возьмут под охрану и примут меры по оздоровлению дерева.